Schutzmasken aus China – Kanton Bern verteilt Masken per Webshop Dank einer grossen Ladung aus China gibt es jetzt auch für Altersheime und andere Institutionen genug Schutzmaterial. Geplant ist ein weiterer Sonderflug. Dario Greco , Sven Niederhäuser

Direkt aus Chengdu, China: Der Kanton Bern erhielt 110 Tonnen Schutzmaterial. Foto: Raphael Moser

Der digitale Thermometer im Innern zeigt 18 Grad an. Es ist kühl und luftig in dieser offenen Garagensiedlung in der Stadt Bern, in der der Kanton das kürzlich aus China eingetroffene Schutzmaterial verarbeitet. Das Tor zum grossen Lager ist mit Polizeiband versperrt. Paketstapel an Paketstapel reiht sich aneinander, jeder um die zwei Meter hoch. Regelmässiges Abreissen von Klebeband hallt durch den Raum nebenan, vier Mitarbeitende bereiten ruhig und gelassen Pakete vor. Atemmasken, Schutzanzüge, Latexhandschuhe, Schutzbrillen und weiteres Material werden hier sortiert und verpackt.