Kanton Bern geift durch – Vierwöchiger Teil-Lockdown, Ausweitung der Maskenpflicht Der Kanton Bern greift im Kampf gegen das Coronavirus zu drastischen Massnahmen. Der Regierungsrat erlässt eine Reihe neuer Verbote und Schliessungen und verfügt, dass Masken zum Teil auch im Freien getragen werden müssen.

Regierungsrat Pierre Alain Schnegg, Christoph Ammann und Philippe Müller gaben am Freitag im Rathaus drastische Verschärfungen der Corona-Regeln bekannt. Foto: Raphael Moser

Die Berner Kantonsregierung greift im Kampf gegen das Coronavirus durch: Sie verbietet öffentliche und private Veranstaltungen von mehr als 15 Personen und verfügt eine Sperrstunde in der Gastronomie von 23 Uhr bis 6 Uhr. Bars, Clubs und Discos sowie öffentlich zugängliche Einrichtungen wie Museen, Kinos, Bibliotheken oder Sport- und Fitnesscenter müssen schliessen.

Wieder Geisterspiele

Im Profisport lässt Bern – wie der Kanton Wallis – nur noch Geisterspiele ohne jegliche Zuschauer zu, wie Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) vor den Medien bekanntgab. Bislang waren 1000 Zuschauer zulässig, so wie in anderen Kantonen. In manchen sind sogar mehr erlaubt.

Auch Messen und Gewerbeausstellungen sind verboten. Davon betroffen ist etwa der Suisse Caravan Salon in Bern, der am Donnerstag und Freitag noch die Erlaubnis für den Verkauf von täglich 7000 Tickets hatte.

Im Restaurant dürfen ab Montag nur noch höchstens vier Personen an einem Tisch sitzen. Grössere Gruppen sind erlaubt, wenn alle Personen im gleichen Haushalt leben. Die Maximalzahl gleichzeitig anwesender Gäste in Restaurants wird auf 100 beschränkt.

Maskenpflicht unter den Lauben

Ausgeweitet wird die Maskentragpflicht. Sie gilt ab Samstag auch in Laubengängen und überdachten Bereichen vor öffentlich zugänglichen Gebäuden, wie Sicherheitsdirektor Müller (FDP) sagte. Auch auf den Märkten gilt ab Samstag die Maskenpflicht.

Der Regierungsrat empfiehlt der Bevölkerung zudem, auch bei der Arbeit in Innenräumen möglichst Masken zu tragen. Die Masken in Büros sollten höchstens dann abgelegt werden, wenn sich eine Person alleine im Raum befindet.

Die neuen Regeln gelten ab Freitag um Mitternacht für vorerst vier Wochen. Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis, für die bereits Verpflichtungen eingegangen wurden, dürfen am Wochenende noch mit mehr als 15 Personen durchgeführt werden.

Eindringlicher Appell

Ziel der Regierung sei es, die Kontakte in der Bevölkerung gezielt zu reduzieren, erklärte Gesundheitsdirektor Schnegg. Er richtete zusammen mit Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) und Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) einen eindringlichen Appell an die Berner Bevölkerung, die neuen Massnahmen mitzutragen.

Die rekordhohen Zahlen mit Ansteckungen erforderten drastische Schritte. Jetzt harte Massnahmen zu treffen sei die bessere Option als ein zweiter, für die Wirtschaft sehr schädlicher Lockdown.

SDA/awb