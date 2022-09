Beitrag von 1,5 Millionen – Kanton Bern unterstützt Plusenergiequartier in Worblaufen Die Coop-Pensionskasse will in Worblaufen das Plusenergiequartier «Aarerain» bauen. Der Kanton Bern steuert dazu 1,5 Millionen Franken bei.

So soll das Plusenergiequartier in Worblaufen einmal aussehen. Visualisierung: Fischer Architekten/Zuend Zürich

Der Kanton Bern wird an ein Plusenergiequartier, das die Coop-Pensionskasse in Worblaufen bauen will, einen Beitrag von 1,5 Millionen Franken leisten. Das hat der bernische Grosse Rat am Montag entschieden.

Mit 130 zu 13 Stimmen ohne Enthaltungen sagte er Ja zum Beitrag, der auf dem kantonalen Förderprogramm für erneuerbare Energie und Energieeffizienz basiert. Die in Basel ansässige CPV/CAP-Pensionskasse des Detailhändlers will laut Grossratsunterlagen sechs Mehrfamilienhäuser bauen.

Das Quartier in der Gemeinde Ittigen wird den Namen «Aarerain» tragen. Ein Plusenergiequartier wird als Siedlung definiert, in der jährlich mehr Energie erzeugt wird, als für das Raumklima, das Warmwasser und den Strombedarf benötigt wird. Die Energie erzeugen beispielsweise Photovoltaikanlagen auf den Dächern.

Der kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektor Christoph Ammann sagte im Rat, die geplante Siedlung sei ein erstes Plusenergiequartier – er hoffe, dass weitere folgten. In welchem geografischen Raum der «Aarerain» das erste solche Quartier ist, sagte Ammann nicht.

Die CPV/CAP-Pensionskasse versichert nach eigenen Angaben rund 58'000 Personen, verwaltet ein Vermögen von über zehn Milliarden Franken und gehört zu den grössten Pensionskassen der Schweiz.

SDA/Miriam Schneuwly

