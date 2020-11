In Zweisimmen – Kanton Bern unterstützt Hochwasserschutzprojekt Mit 2,26 Millionen Franken beteiligt sich der Kanton. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 7,13 Millionen Franken.

Der Betelriedbach in der Bachey soll in ein neues Bett zu verlegt werden. Foto: Keystone

Der Kanton Bern wird sich mit 2,26 Millionen Franken an einem Hochwasserschutzprojekt in Zweisimmen beteiligen. Der bernische Grosse Rat hat am Montag einstimmig einen Kredit in dieser Höhe genehmigt.

Verwirklichen will das Projekt die Schwellenkorporation Zweisimmen. Sie beabsichtigt unter anderem, den Betelriedbach in der Bachey in ein neues Bett zu verlegen, das weiter weg vom Siedlungsgebiet verläuft. Auch soll die bestehende Murgangbachsperre verbessert werden, wie aus Grossratsunterlagen hervorgeht.

Das Siedlungsgebiet Betelried ist laut der Gefahrenkarte durch starke und mittlere Murgänge gefährdet. Zudem hat der Betelriedbach bei Überschwemmungen wiederholt grosse Schäden angerichtet. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 7,13 Millionen Franken. Auch der Bund beteiligt sich voraussichtlich an den Kosten.

SDA