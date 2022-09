Schnellerer Gasausstieg – Kanton Bern soll rasch auf Erdgas verzichten Die Abkehr von fossilem Gas bekommt wegen Russlands Angriffskrieg Schub. Der Grosse Rat drängt auf mehr Tempo und mehr Fördergelder. Julian Witschi

Mit Erdgas kochen oder heizen solle baldmöglichst der Vergangenheit angehören, fordert das Kantonsparlament. Foto: Marc Dahinden

Die Haushalte und Unternehmen im Kanton Bern sollen so schnell und so weitgehend wie möglich auf Erdgas verzichten. Darauf pochte der Grosse Rat am Montag mit früher kaum denkbarer Mehrheit.