Digitale Umzugsmeldung – Kanton Bern setzt Standard bei der Einwohnerkontrolle Bernische Gemeinden werden künftig verpflichtet, digitale Umzugsmeldungen anzubieten. Die herkömmliche Methode bleibt jedoch weiterhin möglich.

Die Meldung eines Umzugs kann in verschiedenen Berner Gemeinden seit 2019 digital gemeldet werden. Foto: Raphaël Zwahlen

Der Kanton Bern macht einen weiteren Schritt in Richtung digitaler Verwaltung: Künftig soll ein Umzug standardmässig digital der Einwohnerkontrolle gemeldet werden können. Der Grosse Rat stimmte am Dienstag in erster Lesung einstimmig der Revision des Gesetzes über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizer zu.

Auf freiwilliger Basis können Gemeinden bereits seit dem 1. Februar 2019 digitale Umzugsmeldungen anbieten. Damit können Einwohnerinnen und Einwohner ihren Umzug im Internet der Einwohnerkontrolle melden und müssen nicht mehr an einen physischen Schalter.

Aktuell bieten 145 Gemeinden diese Dienstleistung an, wie die Direktorin für Inneres und Justiz, Evi Allemann (SP), sagte.

Mit der Gesetzesänderung werden alle Gemeinden verpflichtet, die An- und Abmeldung in digitaler Form zu ermöglichen. Einen Umzug auf herkömmlichen Weg zu melden, soll auch weiterhin möglich bleiben.

Grosser Rat will keine Drittmeldepflicht

Umstritten war einzig ein Artikel zur Einführung einer Drittmeldepflicht. Eine Kommissionsminderheit sowie der Regierungsrat wollte, dass die Vermieterinnen und Vermieter säumige Mieterinnen oder Mieter bei der Gemeinde anmelden können.

Dieses Instrument würden vor allem Städte und grössere Gemeinden begrüssen, sagte Hervé Gullotti (SP/Tramelan), Sprecher der Kommissionsminderheit. Die Gemeinden seien auch frei das Instrument zu nutzen oder nicht.

Für die Sprecherin der Kommissionsmehrheit, Verena Aebischer (SVP/Guggisberg), dürften die Hausbesitzerinnen und -besitzer nicht zusätzlich belastet werden. Zudem hätten diese auch nicht die Datenhoheit über die Mieterinnen und Mieter.

Eine Mehrheit von mitte-rechts setzte sich gegen mitte-links durch und der Grosse Rat lehnte die Drittmeldepflicht ab. Mit 148 Stimmen unterstützte das Parlament dagegen die Titeländerung des Gesetzes, welches neu «Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizerinnen und Schweizer» (NAG) heissen soll.

SDA/ske

