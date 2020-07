Funkstille im Gefängnis – Kanton Bern rüstet gegen verbotene Handys auf In der Justizvollzugsanstalt auf dem Thorberg soll eine neue Überwachungsanlage reingeschmuggelte Handys aufspüren. Das strenge Mobileverbot wird jedoch auch kritisiert. Andres Marti

Für die Gefangenen auf dem Thorberg gilt ein striktes Handyverbot. Rund 20 Handys werden bei Zelldurchsuchungen jährlich beschlagnahmt. Foto: Adrian Moser

Auf dem Thorberg soll noch dieses Jahr eine Handy-Detektionsanlage installiert werden. Damit wollen die Vollzugsbehörden das bestehende Handyverbot durchsetzen. Zwar seien die Kontrollen der Gefangenen, der Pakete aber auch der Besuchenden in den letzten Jahren stetig intensiviert und verbessert worden, sagt Thorberg-Direktor Hans-Rudolf Schwarz auf Anfrage. «Dennoch kann nicht ganz verhindert werden, dass Mobiltelefone in die Zellen der Gefangenen eingeschleust werden.» Die Geräte seien heute so klein, «dass sie auch via Körperöffnungen, etwa beim Besuch, ins Gefängnis geschmuggelt werden», sagt Schwarz.