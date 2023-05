Angebot für Quereinsteiger – Kanton Bern organisiert Sommer-Camp gegen Lehrermangel Der Fachkräftemangel stellt die Berner Schulen weiterhin vor Herausforderungen. Nun versucht der Kanton, mit kreativen Ideen Abhilfe zu schaffen.

Im Kanton Bern sind aktuell knapp 500 unbefristete Stellen für Lehrpersonen an der Volksschule auf das kommende Schuljahr hin ausgeschrieben. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der Berner Regierungsrat hat mit den Pädagogischen Hochschulen neue Angebote für Personen ohne Lehrdiplom geschaffen. So will er gegen den Fachkräftemangel ankämpfen. Aktuell seien im Kanton Bern knapp 500 unbefristete Stellen für Lehrpersonen an der Volksschule auf das kommende Schuljahr hin ausgeschrieben.

Wie die Berner Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) am Mittwoch mitteilte, entwickelte die Pädagogische Hochschule (PH) Bern – mit ihrer Unterstützung – für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die ohne Lehrdiplom unterrichten wollen, ein zielgruppenspezifisches Angebot.

In den Sommerferien findet ein zweiwöchiges Camp statt, in welchem sich die Quereinsteigenden mit den grundlegenden Fragestellungen des Lehrberufs vertraut machen können, wie der Internetseite der PH Bern zu entnehmen war. Damit sollen die Unterrichtsqualität erhöht sowie die Schulleitung und das Kollegium entlastet werden, schrieb die BKD.

Quereinsteigende hätten in Schulen eine unterstützende Rolle und würden meist nur einzelne Fächer unterrichten, sagte Yves Brechbühler, Leiter Kommunikation der BKD, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Sie würden in aller Regel dieser Tätigkeit in einem tiefprozentigen Pensum nachgehen. Langfristig sei es das Ziel, dass diese Personen eine adäquate Ausbildung nachholen.

Zusätzlich sollen neue Angebote im Bereich der Heilpädagogik entstehen. Die Nachfrage dafür sei derzeit hoch, stand in der Mitteilung der BKD. Neue Weiterbildungs- und Unterstützungsangebote für Personen, die ohne vorgesehene Ausbildung in diesem Bereich tätig sind, seien am Entstehen.

SDA/flo

