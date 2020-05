Coronaregime im Pflegeheim – Kanton Bern lockert Besuchs­verbot in Alters­heimen Besuche sollen laut einem Schreiben des Kantons Bern grundsätzlich wieder stattfinden können. Die Hygieneregeln sind aber einzuhalten. Dölf Barben , Brigitte Walser

Das Besuchsregime könnte gelockert werden: Besucherkabine im Altersheim Solina in Spiez. Bild: Adrian Moser

Nach knapp zwei Monaten Besuchsverbot zeichnet sich in den bernischen Alters- und Pflegeheimen eine Entspannung ab. Der Kanton Bern teilte den Heimen mit, dass sie Besuche wieder erlauben könnten, sobald sie den Besuchsablauf in ihrem Schutzkonzept geregelt hätten.

Seit dem 13. März waren Besuche in Alters- und Pflegeheimen grundsätzlich verboten, erlaubt waren Ausnahmen, wenn die Präventionsmassnahmen eingehalten wurden. So stellten einige Heime eine Besucherbox auf oder ermöglichten Treffen im Garten auf Distanz.

In welcher Form die Heime die Besuche von nun an regeln, sollen sie von den Bedingungen vor Ort abhängig machen und mit der Trägerschaft und dem Heimarzt besprechen. Besonders gefährdete Personen sollen das Heim nach wie vor nur für medizinische Massnahmen verlassen. Auch der Bund empfiehlt weiterhin eine restriktive Besuchsregelung. Inzwischen haben aber mehrere Kantone die Besuchsverbote in Besuchsregelungen umgewandelt.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) überarbeitet ausserdem die Empfehlungen für Personen, die 65 Jahre und älter sind. Das BAG wird am Montag darüber informieren. Derzeit stuft der Bund diese Personen als Risikogruppe ein, für die das Coronavirus gefährlich ist. Ihnen wird «dringend» empfohlen, zu Hause zu bleiben, ausser sie müssten zum Arzt.