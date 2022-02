Depot an der Bolligenstrasse – Kanton Bern leistet Beitrag an Depoterweiterung von Bernmobil Die geplanten Erweiterung des Stadtberner Tramnetzes fordert mehr Depotkapazitäten. Der Regierungsrat hat dafür 43,7 Mio. Franken bewilligt.

Das 2011 erstellte Depot von Bernmobil an der Bolligenstrasse soll erweitert werden. Der Kanton hat einen Beitrag von 43,7 Mio. Franken bewilligt. (Archivbild) Foto: Andreas Blatter

Der Regierungsrat hat einen Beitrag von insgesamt 43,7 Mio. Franken für die Erweiterung des Bernmobil-Depots an der Berner Bolligenstrasse bewilligt. Rund 30 Mio. Franken sind rückzahlbar, der Rest ist à-fonds-perdu.

Die bernischen Gemeinden beteiligen sich mit einem Drittel, also rund 14,5 Millionen Franken, am Gesamtbeitrag des Kantons, wie die bernische Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion am Donnerstag mitteilte.

Mit der geplanten Erweiterung des Stadtberner Tramnetzes nach Ostermundigen und Kleinwabern und einem dichteren Fahrplan braucht Bernmobil mehr Trams. Damit einher geht auch der Bedarf nach mehr Depotkapazitäten.

SDA/sih

