Grossprojekt wird deutlich teurer – Kanton Bern hat sich bei neuem Polizeizentrum verrechnet Nach dem Campus Biel nun das Polizeizentrum Niederwangen: Wegen fehlerhafter Planung erhöhen sich die Kosten alleine für die Projektierung um fast 30 Prozent. Noah Fend

Ab 2022 soll an der Autobahn in Niederwangen das neue Berner Polizeizentrum gebaut werden. Visualisierung: zvg Maaars Architektur, Zürich

In Niederwangen will die Kantonspolizei 2027 ein neues Polizeizentrum beziehen. Darin sollen verschiedene Fachkräfte zusammengeführt werden, die aktuell noch auf mehrere Standorte verteilt sind. 1’300 Polizistinnen und Polizisten werden nach dem Bau des neuen Zentrums in Niederwangen arbeiten. Der Baustart ist für 2022 vorgesehen.

Nun wird klar: Der Kanton hat sich beim Grossprojekt verrechnet. Es wird deutlich teurer, wie das SRF Regionaljournal Bern Freiburg Wallis am Freitagabend berichtete. Anstatt der bisher geplanten 22 Millionen Franken belaufen sich die Kosten für die Projektierung des Polizeizentrums auf fast 29 Millionen Franken. Das erinnert an das Debakel rund um den neuen Fachhochschul-Campus in Biel, wo ebenfalls gravierende Fehler in der Planung passiert sind.

«Es wäre dumm, den gleichen Fehler immer wieder zu machen», sagt der bernische Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP). Deshalb habe das Polizeizentrum erneut überprüft. Dabei kamen Fehler in der Planung zutage: Der Platz wurde zu knapp berechnet. Es braucht rund einen Viertel mehr Arbeitsplätze als ursprünglich vorgesehen. «Wir haben zu optimistisch gerechnet», sagt Neuhaus gegenüber Radio SRF. Diese erste Rechnung habe man nach erneuter Überprüfung und Einholen einer Zweitmeinung korrigieren müssen.

Kanton passt Verfahren an

Um den tatsächlichen Platzansprüchen gerecht zu werden, erhält das Polizeizentrum nun einen zusätzlichen Anbau und die Büroflächen werden redimensioniert.

Für künftige Grossprojekte passt der Kanton Bern nun das Verfahren an: Wer ein Projekt eingibt, den Zuschlag dann aber nicht erhält, soll für den geleisteten Aufwand entschädigt werden. Die ersten drei Projekte erhalten neu je 200’000 Franken vom Kanton. So soll verhindert werden, dass der Aufwand für die Projekteingaben klein gehalten wird. Dadurch soll es weniger zu fehlerhaften Projektierungen kommen.

Durch dieses neue Verfahren können auch andere bereits geplante Grossprojekte teurer werden als bisher angenommen, so etwa der Campus Bern.