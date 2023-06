Unfaire Konkurrenz – Kanton Bern geht bei Monopolunternehmen über die Bücher Nach jahrelanger Kritik an unfairer Konkurrenz staatsnaher Unternehmen kommt der Regierungsrat dem Gewerbe etwas entgegen. Julian Witschi

Der Stromversorgerin BKW gehören auch Firmen wie Guggisberg Kurz oder ISP in Ostermundigen. Grossratsmitglieder aller Fraktionen fordern bei allen Trägern öffentlicher Aufgaben eine klare Abgrenzung der Monopole. Foto: Raphael Moser

Der Kanton Bern ist an gegen dreissig Unternehmen und Institutionen beteiligt, die auch Staatsaufgaben erfüllen. Dazu zählt der Stromkonzern BKW mit dem Monopol in der Grundversorgung, der gleichzeitig Dienstleistungen etwa in der Gebäudetechnik anbietet. Das Gewerbe kritisiert mit der Kampagne «fair ist anders», dass es von staatsnahen Anbietern unfair konkurrenziert werde.

In diesem Kampf können die Kritiker einen Zwischenerfolg verbuchen. Der Regierungsrat sei bereit, zu prüfen, wie sich Wettbewerbsbereiche mit Zweckartikeln so klar wie möglich abgrenzen liessen, heisst es in der Antwort zu einem Vorstoss.

Überparteilicher Grundkonsens

Die Motion wurde von Vertreterinnen und Vertretern aus allen acht Fraktionen im Grossen Rat unterzeichnet. Der Regierungsrat will diesen Auftrag als unverbindliches Postulat entgegennehmen. Weil Spezialgesetze ohnehin revidiert werden, zeigt er sich bereit, die Forderungen der Grossratsmitglieder zu prüfen.

Die überparteiliche Arbeitsgruppe sei erfreut darüber, dass der Kanton den Handlungsbedarf erkenne, bedauere aber, dass er sich weiterhin schwertue, die Problematik mit der nötigen Konsequenz anzugehen, sagt Nina Zosso vom federführenden Verband Berner KMU. Die Arbeitsgruppe werde sich vor der Herbstsession treffen, um die weiteren Schritte zu definieren.

Der Regierungsrat zeigt allerdings schon auf, dass er Zweckartikel für den Monopolbereich nicht bei allen Trägern öffentlicher Aufgaben als notwendig erachtet. Als Beispiel nennt er die Kantonalbank, die zwar öffentliche Aufgaben erfülle, aber kein Monopol habe, sondern in direktem Wettbewerb zu anderen Geschäftsbanken stehe.

Verbot von Quersubventionierungen

Weitere Anliegen der Motionärinnen und Motionäre für mehr Transparenz sieht der Regierungsrat bereits als ausreichend erfüllt an, zusätzliche Aufsichtsmassnahmen lehnt er ab. Ferner betont er, Wettbewerbsverzerrungen durch den Missbrauch von Monopolstellungen seien gemäss Kartellrecht des Bundes unzulässig. Das gelte insbesondere für Quersubventionierungen. Es bedürfe daher keiner zusätzlichen kantonalrechtlichen Regelung.

Der Regierungsrat ist sich aber auch «bewusst, dass gewisse Wettbewerbsverzerrungen trotz aller bereits getroffenen Governance- und rechtlichen Massnahmen bestehen bleiben können». Um diese Verzerrungen radikal zu beseitigen, müssten die Staatsunternehmen vollständig privatisiert werden. Das hat allerdings der Grosse Rat bei der BKW in den letzten Jahren mehrfach abgelehnt.



