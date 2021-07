Neue Phase der Pandemie – Kanton Bern erwägt neue Einschränkungen für Ungeimpfte Die Infektionen steigen rasant. Laut Expertin liegt das Problem vor allem bei den Ungeimpften. Der Kanton will den Einsatz des Covid-Zertifikats ausweiten, wenn die Lage nicht unter Kontrolle kommt. Calum MacKenzie , Maurin Baumann

In den Impfzentren warten die Fachkräfte noch auf weitere Impfwillige. Foto: Raphael Moser

Mit dem endlich sonnigen Wetter nehmen der Sommer und damit auch die Sommergefühle Fahrt auf. Eine gewisse Unbeschwertheit liegt in der Luft. Restaurants laden zum Verweilen, Clubs zum Tanzen ein. Das Maskentragen und Abstandhalten geht immer öfter vergessen, zumal man sich an die breiten Lockerungen des Bundesrats von Ende Mai langsam gewöhnt hat.

Doch im Kanton Bern wie in der ganzen Schweiz nimmt die Zahl der Corona-Infektionen wieder rapide zu. Der 7-Tage-Schnitt der Neuansteckungen liegt bei 40 pro Tag – fast doppelt so hoch wie noch vor einer Woche. Am Mittwoch hat sich auch die Zahl der im Kanton wegen Covid Hospitalisierten von fünf auf zehn verdoppelt.