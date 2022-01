Wegen Pandemie – Kanton Bern eröffnet zwei neue Asylunterkünfte Wegen der Coronamassnahmen benötigt der Kanton Bern mehr Platz für Asylsuchende. In Matten und Rohrbach eröffnet er daher vorübergehend neue Unterkünfte.

Wegen der Pandemie benötigt der Kanton Bern mehr Platz für die Asylsuchenden. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Der Kanton benötigt mehr Platz für Asylsuchende, da die Unterkünfte wegen der Coronapandemie höchstens noch zu 60 Prozent belegt werden dürfen.



In Matten bei Interlaken wird aus diesem Grund das einstige Hotel Rugen am 10. Januar als Asylunterkunft reaktiviert. Sobald die Coronamassnahmen gelockert werden können, wird die Asylunterkunft wieder geschlossen, wie die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion gemeinsam mit der Gemeinde Matten am Dienstag mitteilte.

Die Gemeinde Matten steht der Inbetriebnahme der Unterkunft offen gegenüber. Die Unterkunft wird vom Verein Asyl Berner Oberland betrieben. Um den Informationsaustausch mit der Bevölkerung und der Gemeinde sicherzustellen, wird ein regelmässiger «runder Tisch» stattfinden.

In Matten werden erwachsene Einzelpersonen und Familien untergebracht. Nicht nach Matten kommen abgewiesene Asylsuchende. Für sie werden im Kanton Bern spezielle Einrichtungen betrieben.

Mehr Plätze für Jugendliche

Nicht nur bei den erwachsenen Asylsuchenden, auch bei unbegleiteten Kindern und Jugendlichen braucht der Kanton Bern mehr Platz aufgrund der Coronamassnahmen. Ab März wird deshalb das Ankunfts- und Triagezentrum für unbegleitete Minderjährige in Huttwil um zusätzliche Plätze in Rohrbach erweitert. Maximal sind rund 20 Plätze geplant, wie die Gemeinde und die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion weiter mitteilten.

Wegen des erhöhten Betreuungsbedarfs für unbegleitete Minderjährige ist die Nähe zum Ankunfts- und Triagezentrum in Huttwil sehr wichtig. So können Infrastrukturen wie die Grossküche oder Schulräume sowie die vorhandenen Tagesstrukturen mit Sport und anderen Tätigkeiten optimal genutzt werden.

Im Wohnheim Rohrbach werden Kinder und Jugendliche wohnen, die über ein Bleiberecht verfügen und sich bereits erste Kompetenzen im selbstständigen Wohnen angeeignet haben.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.