Überschuss dank Nationalbank-Millionen – Plus des Kantons Bern doppelt so hoch wie erwartet Der Gewinn des Kantons Bern für 2019 beträgt 265 Millionen Franken. Das ist deutlich mehr als erwartet – auch dank dem Geldsegen der Nationalbank. Simon Wälti

Regierungsrätin Beatrice Simon konnte erneut «erfreuliche Zahlen» präsentieren. Foto: Franziska Rothenbuehler



Im letzten Jahr hat der Kanton Bern einen Überschuss von 265 Millionen Franken erwirtschaftet – bei einem gesamten Aufwand von 11,2 Milliarden Franken. Die Rechnung 2019 schloss damit doppelt so gut ab wie budgetiert, vorgesehen war im Budget ein Plus von 123 Millionen Franken.

Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) bezeichnete das Ergebnis an einer Medienkonferenz als erfreulich. Es entspreche der Zielsetzung des Regierungsrates, «eine verlässliche und nachhaltige Finanzpolitik mit Augenmass» zu betreiben. Von den vergangenen zehn Rechnungen seit 2010 sind damit acht positiv und zwei negativ ausgefallen.

Der hohe Überschuss kam zustande, obwohl die Firmen und die Privatpersonen weniger Gewinn- und Einkommenssteuern ablieferten. Diese Mindereinnahmen konnten aber bei anderen Steuerarten – so etwa beim Anteil an den Bundessteuern, bei den Grundstückgewinnsteuern sowie bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern – mehr als aufgefangen werden.

Zudem führte die «doppelte Gewinnausschüttung» der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu einem Mehrertrag gegenüber dem Voranschlag von 81 Millionen Franken.

Weniger Geld ausgegeben

Beim Aufwand gab der Kanton in verschiedenen Bereichen deutlich weniger Geld aus, so etwa beim Personal, bei der Spitalversorgung, beim öffentlichen Verkehr oder bei den Prämienverbilligungen. Auch der Sachaufwand lag tiefer als budgetiert.

Die Nettoinvestitionen konnten vollumfänglich aus «eigener Kraft» finanziert werden. Sie lagen aber mit 374 Millionen Franken deutlich tiefer als vorgesehen, und das nicht zum ersten Mal. Der Regierungsrat will diesen Umstand nun genauer prüfen, denn eigentlich stehen in den nächsten Jahren zahlreiche Projekte an, die sowohl finanziell wie organisatorisch bewältigt werden müssen.

Verwerfungen durch Coronavirus

Die derzeitige Corona-Krise wird den Finanzhaushalt des Kantons gemäss Regierungsrat massiv beeinträchtigen, vor allem, wenn die Einschränkungen des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens lange über die Frühlingsferien hinaus anhalten sollten. Das Ausmass könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden, sagte Finanzdirektorin Simon. Die finanzpolitischen Aussichten seien deshalb mit sehr grossen Unsicherheiten behaftet.

Das Budget 2020 geht von einem Überschuss von 218 Millionen Franken aus. Darin eingerechnet ist eine Zahlung von 81 Millionen Franken durch die Nationalbank. Schon jetzt aber ist klar, dass im laufenden Jahr das Nationalbank-Füllhorn sprudeln wird wie noch nie: Für den Kanton wird es eine vierfache Gewinnausschüttung, also gut 320 Millionen Franken, geben. Das dürfte nach heutigem Stand dem Kanton über viele Probleme der Corona-Krise hinweghelfen.