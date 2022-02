Live: YB - Sion - YB drückt vor der Pause aufs 2:0

32'

Wenig überraschend steht der heissblütige Constantin ununterbrochen in der Coachingzone. Der Präsident ersetzt ja seinen Trainer Paolo Tramezzani, der für seinen Ausraster gegen den FCZ von der Liga für vier Partien gesperrt wurde. Bisher ist es der schäwchste Auftritt der Walliser in der Rückrunde. Liegt es an YB, oder doch am Fehlen Tramezzanis?