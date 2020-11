Die Ausgangslage

Nach der Hinrunde der Europa League führt AS Rom die Gruppe A an. Die Römer haben 7 Punkte auf dem Konto. Dahinter liegen YB und Cluj mit je 4 Punkten. Die Berner haben aber ein besseres Torverhältnis und haben aktuell den zweiten Platz der Gruppe inne. Zuhinterst in der Gruppe ist der heutige Gegner von YB, ZSKA Sofia mit einem Zähler.