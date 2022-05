Super League: Lugano – YB – Nach einer 1:0-Führung geht bei YB alles schief Die Young Boys verlieren bei Lugano 1:3. Nun muss der entthronte Meister noch um Rang 3 zittern. Marcel Rohner Fabian Sangines LIVE

Es ist ein bezeichnendes Bild. Die zweite Halbzeit ist noch keine fünf Minuten alt, als Fabian Lustenberger auf die Knie sinkt. Soeben ist der YB-Captain in einem dummen Moment ausgerutscht, Mohamed Amoura bedankt sich und trifft mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte. Frust bei YB. Man kennts.

Besonders ärgerlich ist der Fauxpas von Lustenberger, weil die Berner kurz zuvor selbst durch ein Geschenk in Führung gingen – Luganos Goalie Amir Saipi liess einen harmlosen Kopfball von Mohamed Camara durch Hände und Beine gleiten.

Richtig ärgerlich wird es aus Berner Sicht aber in der 70. Minute, als nach einem Freistoss der Ball zu Amoura kommt, von einem etwas zwischen Hüfte und Oberschenkel des Algeriers hüpft der Ball dann über die Torlinie. Das Spiel ist gedreht und die Young Boys gefrustet. Da macht das 1:3 in der Nachspielzeit nach einem Konter durch Maren Haile-Selassie auch nicht mehr viel aus.

Siebatcheu muss vor der Pause raus

Dabei starteten die Berner ziemlich rasant in die Partie. In den ersten Minuten des Spiels werden sie gleich mehrfach gefährlich, die beste Chance hat der Führende der Torschützenliste, Jordan Siebatcheu, nach einer Kombination mit Wilfried Kanga wird er gerade noch am Torerfolg gehindert. Es sieht so aus, als hätten die Young Boys Lust darauf, die Diskussionen um diesen dritten Tabellenrang ad acta zu legen und vielleicht sogar wieder den zweiten Platz anzugreifen.

Doch wie so oft in dieser Saison hält YB sein Tempo nicht – und wie so oft scheidet ein Spieler verletzt aus. Diesmal Siebatcheu, der noch in der ersten Halbzeit mit Schmerzen im Bauchmuskelbereich vom Feld muss.

Rund eine Stunde später verlassen auch seine Teamkollegen den Platz mit ähnlicher Laune und der nächsten Niederlage im Gepäck – obwohl sie die letzten Minuten mit einem Mann mehr spielen durften, weil Lugano-Goalie Saipi nach einem Tritt gegen Christian Fassnacht direkt Rot sah. Im Duell vom kommenden Dienstag gegen den anderen Cupfinalisten, den FC St. Gallen, ist nun plötzlich wieder der dritte Platz und somit der Europacup in Gefahr.

90+8' Abpfiff Die sieben Minuten sind durch und Bieri pfeift ab! Lugano gewinnt gegen die Young Boys 3:1 und das ist am Ende nicht unverdient. Wir danken an dieser Stelle fürs Dabeisein und wünschen einen schönen Abend. Gleich gibt es hier einen Matchbericht. 90+5' Tor! Da ist das 3:1! Die Young Boys laufen an und gehen im Kollektiv nach vorne, da lanciert Sabbatini Lovric mit einem wunderbaren Ball und schon hat Lugano eine 2-gegen-1-Situation. Am Ende chippt Haile-Selassie gekonnt über von Ballmoos, tolle Aktion. 90+4' Die Berner laufen noch einmal an, aber Lugano verteidigt alles weg. Diesmal klärt Hajrizi eine Flanke von Blum. 90+2' Und dann fällt YB nichts anderes ein, als es aus grosser Distanz zu probieren. Niasses Schuss fliegt aber weit am Tor vorbei. 90' So, es geht weiter, sieben Minuten werden nachgespielt. 89' Es herrscht gerade etwas Chaos, Croci-Torti hat zu seinem Glück noch nicht alle fünf Wechsel getätigt und kann Osigwe bringen. Doppeltorschütze Amoura geht raus. 87' Rote Karte Und tatsächlich, Saipi macht einen auf unschuldig, aber da hilft alles nichts: Bieri zeigt ihm die Rote Karte für diese Tätlichkeit. Sein Opfer übrigens war Fassnacht. 85' Custodio sieht eine Gelbe Karte. Viel wichtiger aber: Saipi tritt im eigenen ziemlich grundlos einen Gegner. Und prompt: Bieri geht zum VAR. 82' Wieder Fassnacht, der Nationalspieler kommt einmal mehr zum Kopfball, diesmal fliegt der Ball weit übers Tor. 80' Nun ja, bis jetzt ist da nicht viel von den Young Boys. Lugano verteidigt sehr gut und sammelt hier weiter Moral für den Cupfinal gegen St. Gallen, der nächsten Sonntag ansteht. 77' Hoppla. beinahe vergessen, wir sind ja schon in der YB-Viertelstunde. Eine erste Hereingabe in dieser von Elia wird geklärt. 76' Gelbe Karte Langsam etwas viele Gelbe Karten hier gegen die Young Boys. Camara grätscht Celar von hinten in die Beine und wird verwarnt. 75' Wieder ein YB-Bock, Blum rutscht auch noch aus, Haile-Selassie kann losziehen und spielt Celar an. Der Slowene taucht alleine vor von Ballmoos auf, aber trifft den Pfosten. Und im Abseits stand er auch noch. 74' Fassnacht! YB hat sich hier etwas gefangen, der Kopfball aber ist ganz schlecht. 72' Wechsel Vanetta wechselt noch einmal doppelt und kann nun keine neuen Spieler mehr bringen. Monteiro kommt für Kanga und Blum für Maceiras. 71' Wechsel Gleich nach dem Tor wechselt Lugano: Bottani geht, Haile-Selassie kommt. 70' Tor Und es wird immer schlimmer für YB! Amoura trifft schon wieder, der Algerier macht hier das 2:1. Das Tor ist wieder ziemlich kurios, ein Freistoss prallt Amoura an den Oberschenkel und von dort fliegt der Ball in hohem Bogen ins Tor. 2:1 für Lugano! 69' Gelbe Karte Und es geht gleich weiter, auch Lustenberger sieht noch Gelb, weil er reklamiert. 68' Gelbe Karte Garcia sieht Gelb, weil er Sabbatini etwas gar aktiv an einem Konter hindern will. Im nächsten Spiel, am Dienstag gegen St. Gallen, fehlt Garcia nun gesperrt. 66' Das waren aufregende 15 Minuten nach der Pause, nun ist der Drive dieser Viertelstunde aber wieder weg. Es scheint, als hätten die Wechsel gerade dem Spiel nicht unbedingt gut getan. Ältere Beiträge

