88' Traumtor YB

Toooor für YB! Imeri trifft sen-sa-tio-nell! Der Genfer schiesst aus der Distanz. Mit Links. In den Winkel. Aber so richtig in den Winkel. So kann man die Super-League-Saison eigentlich abschliessen. Merci dafür!

Benito kann es irgendwie noch nicht so ganz glauben und fasst sich während dem Jubel nur noch ungläubig an den Kopf.