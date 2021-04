Leser fragen Peter Schneider – Kann sich die katholische Kirche mal ein bisschen entspannen? Die Antwort auf die Frage, warum sich kirchliche Oberhäupter mit dem Thema Homosexualität so schwer tun. Peter Schneider

Papst Franziskus bei einer Generalaudienz im Vatikan im Jahr 2019. Foto: Keystone

Ich habe kürzlich im Tagi einen Artikel über einen homosexuellen Ex-Schweizergardisten gelesen, der den Klerus in Rom als heuchlerisch und schizophren in Bezug auf das Thema Homosexualität bezeichnet. Warum ist das Thema der Homosexualität ausgerechnet in der katholischen Kirche so omnipräsent, die ja gleichgeschlechtlichen Sex verbietet? Warum können die Monsignori nicht mal ein bisschen entspannen und (beispielsweise) homosexuelle Paare segnen?

L.T.

Liebe Frau T.

Die Antwort ist einfach: Weil alle Männerbünde die homosexuelle Anziehung, die sie zusammenhält, gleichzeitzeitig exkommunizieren müssen, damit diese Anziehung wirken kann.