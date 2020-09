FCB zum Saisonstart nicht überzeugend

Der Saisonauftakt ist dem FCB in der Europa League wie in der heimischen Super League nicht gelungen. Beim ersten Spiel im neuen Fussball-Jahr zeigte Basel eine inkonstante Leistung. Auf eine sehr engagierte, dominante erste Halbzeit folgte in der zweiten Hälfte ein Tauchgang. Der FCB gab das Spieldiktat ab und wurde in der eigenen Platzhälfte regelrecht an die Wand gespielt, konnte den Eintore-Vorsprung gerade noch über die Zeit retten. Gegen Vaduz zum Super-League-Start gelang den Baslern gar nur ein enttäuschendes Unentschieden. Wieder konnten die Basler in der zweiten Halbzeit nicht an die Leistungen der ersten anknüpfen und verspielten eine Führung.

Wollen die Basler diese Saison in der Europa-League-Gruppenphase mittun, müssen sie heute gegen Famagusta eine deutliche Leistungssteigerung hinlegen.