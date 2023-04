Ausgangslage

Nach je zwei Heimsiegen gelang Biel am Dienstag in Genf das wichtige Break, nun gilt es dieses zu bestätigen, wollen sich die Seeländer die ersten Matchpucks erspielen. In der Verlängerung in Les Vernets spielte fast nur Servette, doch am Ende war es Yanick Stampfli, der in der 78. Minute das vielumjubelte Siegtor erzielte.