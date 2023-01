Die Ausgangslage

Wer auf einen Schweizer Sieg wettet, ist gewiss nicht wagemutig. Marco Odermatt, Beat Feuz, ja auch Stefan Rogentin - sie alle gehören zum Favoritenkreis. Herausgefordert werden sie primär vom Norweger Aleksander Kilde und vom österreichischen Vorjahressieger Vincent Kriechmayr. Doch in Wengen mit seinen speziellen Schlüsselstellen wie dem Kernen-S, der Minschkante und den langgezogenen Gleitkurven in Langentrejen, kann so vieles passieren. Aussenseiterchancen werden Dominik Paris (trotz Formkrise), Ryan Cochran-Siegle, James Crawford und Daniel Hemetsberger eingeräumt