Beratungshotline zu Steuern – Kann ich trotz Homeoffice Fahrkosten abziehen? Die Steuererklärung ausfüllen bringt in diesem Jahr besondere Herausforderungen mit sich. Unsere Experten beantworten die wichtigsten Fragen. Rahel Guggisberg

Im letzten Jahr haben zahlreiche Angestellte im Homeoffice gearbeitet. An unseren Beratungshotlines gab es viele Fragen rund um dieses Thema. Foto: Getty Images

1. Ich habe in den letzten zwei Jahren wegen Corona-Schutzauflagen oft im Homeoffice arbeiten müssen. Kann ich in der Steuererklärung Fahr- und Verpflegungskosten trotzdem abziehen?

Üblicherweise entfallen durch die Tätigkeit im Homeoffice die Fahrten an den Arbeitsort und die Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung. Entsprechend kann für die Zeit der Homeoffice-Tätigkeit grundsätzlich kein Fahr- und Verpflegungskostenabzug geltend gemacht werden. Wurde ein Jahresabonnement für den öffentlichen Verkehr gekauft, sind die Kosten im Kanton Bern jedoch vollumfänglich abzugsfähig, auch wenn das Abo aufgrund von coronabedingtem Homeoffice nicht das ganze Jahr durch genutzt wurde.

2. Seit zwei Jahren arbeite ich mehrheitlich im Homeoffice, und mein Chef bezahlt mir eine Homeoffice-Entschädigung. Gehört diese auch zum steuerpflichtigen Lohn?

Grundsätzlich ja. Eine Ausnahme ist allenfalls der Ersatz von Anschaffungskosten von notwendigen Einrichtungen wie zum Beispiel einem PC-Bildschirm über die Spesenentschädigungen. Weil solche Anschaffungen aber teilweise auch privat über die Homeoffice-Zeit hinaus genutzt werden können, weist nur ein Teil der Ausgaben Spesencharakter auf. Jegliche freiwilligen Leistungen der Firma, zum Beispiel ein zusätzlicher Geldbetrag, sind immer steuerbar und müssen vom Arbeitgeber im Lohnausweis als Lohn aufgeführt werden.

3. Ich habe letztes Jahr eine Kurzarbeitsentschädigung erhalten. Wie muss ich diese in meiner Steuererklärung deklarieren?

Viele Firmen und Organisationen mussten in den letzten Monaten Kurzarbeit anmelden. Betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen das bei der Steuererklärung nicht spezifisch ausweisen. Die Kurzarbeitsentschädigung sollte jedoch im Lohnausweis aufgeführt sein. Es empfiehlt sich, dies zu überprüfen.

4. Ich bin 35 Jahre alt und leide an Long Covid. Deshalb habe ich eine Erwerbsausfallentschädigung erhalten. Wie deklariere ich diese?

Betroffene, die aufgrund der Pandemie Anspruch auf eine Erwerbsausfallentschädigung haben, müssen das in der Steuererklärung nicht spezifisch ausweisen. Diese Entschädigung ist im Regelfall im Lohnausweis aufgeführt. Ausnahme: Die Erwerbsausfallentschädigung wurde direkt ausbezahlt. In diesem Fall gilt es, sie separat auszuweisen.

5. Ich bin geschieden, und meine Tochter ist im abgelaufenen Steuerjahr volljährig geworden. Sie wohnt in einer Wohngemeinschaft und absolviert eine Erstausbildung. Kann nun mein Ex-Mann oder ich den Kinderabzug vornehmen?

Der Kinderabzug steht demjenigen Elternteil zu, der bis zum 18. Geburtstag die Alimente versteuert hat. Dem anderen Elternteil steht der Unterstützungsabzug zu: Beim Kanton sind es pro Kind maximal 4600 Franken, beim Bund 6500 Franken.

6. Meine Tochter hat im Dezember ihr Wirtschaftsstudium beendet. Ist für mich als Vater der Abzug für auswärtige Ausbildung noch möglich?

Der Abzug für auswärtige Ausbildung ist grundsätzlich nur möglich, wenn am 31. Dezember des jeweiligen Jahres die Voraussetzungen des Kinderabzuges gegeben sind. Zudem darf die Tochter im letzten Jahr der Ausbildung bis zum Ausbildungsende kein Einkommen von mehr als 24’000 Franken erzielt haben.

7. Wie deklariere ich meine Portfolios von Kryptowährungen in der Steuererklärung?

Bei den Kryptowährungen sind die Währungen einzeln zu deklarieren und nicht das gesamte Portfolio auf einmal. Das bedeutet, dass bei den Vermögenswerten unter «Sonstige noch nicht deklarierte Kapitalanlagen» die einzelnen Kryptowährungen respektive Coins angegeben werden müssen anstatt zum Beispiel «Kryptoportfolio». Die Kurse können der jährlich publizierten Kursliste der Eidgenössischen Steuerverwaltung entnommen werden.

8. Ich arbeite Teilzeit, verdiene nach Abzug von AHV/IV/EO/ALV jährlich 15’000 Franken. Ich bin keiner Einrichtung der beruflichen Vorsorge (2. Säule) angeschlossen. Kann ich dennoch Einzahlungen in die Säule 3a leisten, und sind diese Zahlungen steuerlich abzugsfähig?

Nicht in der 2. Säule versicherte Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende können steuerlich maximal 20 Prozent des Erwerbseinkommens, höchstens aber 34’416 Franken (Steuerjahr 2021) als Beiträge in die Säule 3a abziehen. Bei Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit gilt als Erwerbseinkommen der Bruttolohn abzüglich der AHV/IV/EO/ALV-Beiträge. Entsprechend können Sie in Ihrem Fall maximal 3000 Franken steuerlich abziehen.

9. Im Jahr 2021 habe ich eine Wohnung gekauft. Die Anmeldung im Grundbuch erfolgte im gleichen Jahr, aber die Schlusszahlung erst per Nutzen und Gefahr im Jahr 2022. Wie erfolgt die Deklaration?

Falls die Verarbeitung im Grundbuch bereits erfolgt ist, ist im Formular 7 in der Steuererklärung der Steuerwert – der sogenannte amtliche Wert – und der Eigenmietwert bereits vorerfasst. Der Eigenmietwert kann in der Rubrik «Korrigierter Eigenmietwert» auf null gesetzt werden, da die Wohnung erst im neuen Jahr bezogen wurde. In der Begründung ist auf den Beginn von Nutzen und Gefahr im Jahr 2022 hinzuweisen. Falls das Geschäft beim Grundbuch noch hängig ist, ist der amtliche Wert im Formular 7 als Forderung anzugeben (unter «Darlehen»: Guthaben aus Liegenschaftskauf). Den amtlichen Wert erfahren Sie beim Verkäufer oder auf dem Gemeindesteueramt. Die Kaufpreisrestanz, welche 2022 beglichen wurde, ist im Formular 4 unter den Schulden aufzuführen.

10. Im Kanton Bern besitze ich eine möblierte Ferienwohnung mit einem Mietwert von 12’000 Franken. Sie wird für drei Monate im Jahr vermietet. Kann ich den Mietwert der Ferienwohnung korrigieren?

Soweit eine Wohnung zeitweise vermietet wird, kann der Mietwert einer Wohnung reduziert werden. Da die Wohnung für drei Monate vermietet wird, reduziert sich der Mietwert um 3000 auf 9000 Franken. Der effektive Mietzins für die Vermietung der Wohnung in den drei Monaten muss ebenfalls als Einkommen angegeben werden.

11. An unserem Haus habe ich eine Fotovoltaikanlage installieren lassen (Aufdachanlage). Kann ich die Investitionskosten steuerlich zum Abzug bringen? Welchen Steuerwert hat die Fotovoltaikanlage für Vermögenssteuerzwecke, und wie sind kostendeckende Einspeisevergütungen steuerlich zu behandeln?

Soweit an einem bestehenden Gebäude eine Fotovoltaikanlage installiert wird, können die Investitionskosten beim Einkommen wie Unterhalt abgezogen werden. Aufdachanlagen gelten sodann als bewegliches Vermögen und sind in der Steuererklärung separat als «Übriges Vermögen / Fotovoltaikanlage» mit dem Anschaffungswert anzugeben. Der Steuerwert der Aufdachanlage beträgt konstant 20 Prozent des Anschaffungswerts. Einspeisevergütungen sind zudem als übriges Einkommen zu deklarieren.

12. Ich habe Stockwerkeigentum. Was sind hier die abziehbaren Kosten?

Bei Stockwerkeigentum bestimmen sich die abziehbaren Kosten grundsätzlich nach den gleichen Regeln wie beim gewöhnlichen Eigentum. Als Aufwendungen gelten unter anderem die Aufwendungen für den Unterhalt der Wohnung der Stockwerkeigentümer und die Beiträge an die Erneuerungs- und Reparaturfonds für den Unterhalt des gemeinschaftlichen Eigentums. Werden zu einem späteren Zeitpunkt Unterhaltsarbeiten mit den angehäuften Mitteln aus dem Erneuerungs- und Reparaturfonds bezahlt, so ist kein weiterer Steuerabzug gestattet.

Am Donnerstag beantworten wieder die Berner Steuerfachleute Roman Brazerol, Daniel Wägli und Demian Blaser von PWC Bern unter 031 330 38 38 kostenlos Fragen zu Ihrer Steuererklärung. Welche Abzüge sind zulässig? Wo kann ich meine Steuern optimieren? Welche Vermögenswerte muss ich deklarieren? Die vierte und letzte Hotline findet am Mittwoch, 9. März, ebenfalls von 16 bis 19 Uhr statt.

Rahel Guggisberg arbeitet bei der Wirtschaftsredaktion vom Bund und der «Berner Zeitung BZ». Ausgebildet als Lehrerin und Juristin, hat sie 2008 den Sprung in den Journalismus gemacht. Sie ist Dozentin für Wirtschaftsrecht an der Fernfachhochschule FFHS. Mehr Infos

