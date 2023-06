Lesende fragen Peter Schneider – Kann ich mir Charisma antrainieren? Wie gewinnend jemand auf andere wirkt, ist nicht allein naturgegeben. Letztlich entscheide das Publikum, findet unser Kolumnist. Peter Schneider

Im Tagi war vor ein paar Wochen eine Abhandlung zum Thema «Vom Mauerblümchen zur Partyqueen?» zu lesen. Ein Grossteil dieser Eigenschaften sei Veranlagung und nur schwer zu ändern. Ich frage mich, wie es mit dem Charisma eines Menschen ist: Kann man sich mehr davon antrainieren, oder ist diese Eigenschaft auch «gottgegeben»? M. M.

Lieber Herr M.

Im theologischen Sinn des Wortes ist «Charisma» tatsächlich von Gott gegeben. Was darunter zu verstehen ist, beschreibt der römische Konvertit Paulus so: «Jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen – immer in dem einen Geist – die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schliesslich die Gabe, sie zu übersetzen.» Charisma ist keine Eigenschaft, sondern eine Gabe für alle, die sich in verschiedenen Begabungen zeigt.

Unser heutiger Sprachgebrauch ist ein anderer, der sich an Max Webers Definition der «charismatischen Herrschaft» orientiert. Charisma ist nicht objektiv, sondern eine zugeschriebene Eigenschaft. Charisma hat eine Führerinnenfigur dann, wenn sie von Ihren Anhängern als charismatisch betrachtet wird.

Ein guter Charisma-Hack könnte sein, die Aura des Rätselhaften zu verbreiten.

Das macht verständlich, dass sowohl Hitler als auch der Dalai Lama, Greta Thunberg oder auch eine eher trübe Figur wie Christina von Dreien (bürgerlicher Name: Christina Meier, deren adeliger Künstlername sich aus der Herkunft aus dem Toggenburger Dorf Dreien ableitet) als charismatisch bezeichnet werden können. Charisma liegt im Auge der Betrachterin. Charisma bringt Jüngerinnen hervor; die «charismatische Herrschaft» funktioniert über die Bildung einer Masse, die durch emotionale Bindungen untereinander und an die Führerfigur zusammengehalten wird.

Verbunden ist damit die Erwartung, Botschaften zu empfangen, die nicht nur im Äusseren, sondern auch im Inneren eine völlige Neuorientierung erlauben. Vielleicht sind manche Menschen begabter darin, die Erfüllung dieser Verheissung zu verkörpern, als andere. Wahrscheinlich kann man sich auch – wie Hitler – manche charismaverheissenden Manierismen anzutrainieren versuchen, aber das letzte Wort hat das Publikum.

Ein guter Charisma-Hack könnte sein, um sich herum die Aura des Rätselhaften zu verbreiten, die mit etwas Glück dazu führt, dass man Ihnen mehr zuschreibt, als Sie zu bieten haben. Aber wollen Sie das?

Der Psychoanalytiker Peter Schneider beantwortet Fragen zur Philosophie des Alltagslebens. Senden Sie uns Ihre Fragen an gesellschaft@tamedia.ch.

