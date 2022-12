Geldblog: Folgenreiche Vorsorgelücken – Kann ich mir als Frühpensionierte die AHV-Beiträge sparen? Wer AHV-Beiträge nicht zahlt und Lücken hat, kriegt lebenslang weniger Rente. Martin Spieler ordnet ein. Martin Spieler

Kurzfristige Entlastung, langfristiger Schaden: Viele unterschätzen die Konsequenzen von AHV-Beitragslücken. Illustration: Christina Baeriswyl

Sie schreiben, dass es auch für Frühpensionierte eine AHV-Beitragspflicht gibt. Was passiert, wenn ich mich nicht bei der AHV melde: Habe ich einen Nachteil? Leserinnenfrage von M.P.

Ja. In diesem Fall hätten Sie Beitragslücken bei der AHV. Diese sollte man nicht unterschätzen. Jedes einzelne fehlende Beitragsjahr hat eine lebenslange Rentenreduktion von rund 2,3 Prozent auf der Jahresrente zur Folge. Man erhält nur eine Teilrente und verliert über die verbleibenden Lebensjahre einiges an Geld. Eine Vollrente bekommt nur, wer ab dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres bis zum ordentlichen AHV-Rentenalter seine Beiträge lückenlos an die AHV abgeliefert hat.

Anrechnen könnte man immerhin AHV-Beiträge, die man allenfalls als Junger zwischen 17 und 20 bezahlt hatte.

Beitragslücken der letzten fünf Jahre können nachbezahlt werden. Allerdings muss man sich selbst bei der AHV melden. Lücken, die mehr als fünf Jahre zurückgehen, können indes nicht mehr durch eine Nachzahlung kompensiert werden. Anrechnen könnte man immerhin AHV-Beiträge, die man allenfalls als Junger zwischen 17 und 20 bezahlt hatte.

Die AHV-Beitragspflicht sollte man nicht vernachlässigen und selbst wenn man keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, wenigstens den Minimalbetrag leisten, was ich auch Jungen empfehle, um Lücken zu vermeiden. Dieser beträgt 503 Franken (2023: 514 Franken) pro Jahr. Bei einer vorzeitigen Pensionierung muss man bis zum ordentlichen AHV- Rentenalter AHV-Beiträge zahlen. Ein Teilzeiterwerb würde die zu leistenden Beiträge reduzieren.

