An der letzten Hotline wurden Fragen gestellt zu Erbschaften, der Bienenzucht oder Krankheitskosten. Morgen Mittwoch ist die Hotline wieder in Betrieb.

Der Förderbeitrag stellt grundsätzlich steuerbares Einkommen dar. Wenn der Förderbeitrag in derselben Steuerperiode zufliesst, in welcher die Investition erfolgte, kann der Beitrag auch vom Investitionsbetrag als Minderung abgezogen werden, das heisst, sie werden mit den Investitionskosten verrechnet.

Im Dezember des letzten Jahres haben wir unsere Heizung ersetzt. Dafür haben wir noch im Dezember 20’000 Franken mit einer Akontorechnung bezahlt und aufgrund der im Januar 2023 datierten Schlussrechnung noch eine Schlusszahlung von rund 5000 Franken geleistet. Wann kann ich wie viel abziehen?

Im Kanton Bern können Liegenschaftsunterhaltskosten in dem Steuerjahr abgezogen werden, in welchem die Rechnung datiert ist. Akontorechnungen können hingegen nicht abgezogen werden. In Ihrem Fall können Sie die gesamten rund 25'000 Franken in der Steuerperiode 2023 steuerlich in Abzug bringen. Achtung: Die Praxis in den verschiedenen Kantonen ist unterschiedlich.