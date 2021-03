Ich arbeite derzeit fast immer im Homeoffice – welche Abzüge kann ich geltend machen?

Sie können ein Arbeitszimmer bei Ihnen zu Hause in Abzug bringen. Es muss sich aber um ein Arbeitszimmer handeln, die Anzahl der Zimmer in der Wohnung muss über den familiären Wohnbedarf hinausgehen. Und das Zimmer muss hauptsächlich beruflich genutzt werden – dies mindestens an zwei Tagen pro Woche. Der Abzug für das Arbeitszimmer beträgt bei Mietwohnungen die Jahresmiete ohne Nebenkosten geteilt durch die Anzahl Zimmer der Wohnung plus zwei. Bei Wohneigentum gilt ein anderer Schlüssel. Auch einen für das Homeoffice gekauften Bildschirm oder ein Pult können Sie abziehen. Womöglich fahren Sie jedoch mit dem Pauschalabzug für die Berufskosten besser (je nach Einkommen 2000 bis 4000 Franken). Die bernische Steuerverwaltung hat für das Corona-Jahr signalisiert, dass sie kulant ist: Sie können also auch das bereits gekaufte ÖV-Abo wie bisher abziehen.