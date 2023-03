Rassismus in Fasnachtszeitung – Wie kann es sein, dass das Wissen um die Nazis so verblasst? Ein Satz aus der Welt der Nazis, dazu das N-Wort – mit ihrem «Päng» sorgen die Langenthaler Fasnächtler für Aufsehen. Experte Giorgio Andreoli ordnet ein. Stephan Künzi

Ein «Päng» mit lautem Nachhall: Die Langenthaler Fasnachtszeitung macht Schlagzeilen, die ihren Machern alles andere als lieb sind. Foto: Christian Pfander

Dieser Satz sollte lustig sein. Immerhin war Fasnacht, und in diesen Tagen gehört es dazu, die Welt für einmal nicht so tierisch ernst zu nehmen. «Arbeit macht frei», schrieben also die Langenthaler Narren in ihre Fasnachtszeitung «Päng» – eigentlich wollten sie sich darüber mokieren, dass ihre Stadt ohne Budget ins neue Jahr gestartet ist und somit vorläufig nur noch bezahlen darf, was für ihr Funktionieren wirklich nötig ist.