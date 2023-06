Mamablo: Besondere Freundschaft – Kann eine Mama eine Nicht-Mama als Freundin haben? Unsere Autorin ist dreifache Mutter, ihre Freundin hat keine Kinder. Bevor sie diese Frau kennenlernte, hielt sie diese Konstellation für kaum möglich. Michaela Davison

Trotz oder vielleicht gerade wegen aller Unterschiede den perfekten Draht zueinander: Freundinnen fürs Leben. Foto: Getty Images

Ich weiss schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so einen Lachanfall hatte. Sie wissen schon, einen, bei dem man so sehr lachen muss, dass einem die Wangen wehtun, die Augen sich mit Tränen füllen und es am nächsten Tag garantiert einen Muskelkater im Bauch gibt. Mir gegenüber sitzt meine Freundin, die sich vor Lachen fast unter den Tisch kringelt.