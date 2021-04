Analyse zur Berner Regierungsratswahl 2022 – Kann die SP die bürgerliche Mehrheit knacken? Statt den Jurasitz greift die Berner SP den vakanten Sitz von Regierungsrätin Beatrice Simon an. Die neue Ausgangslage in fünf Punkten. Simon Wälti

Ein neuer Kapitän für den Kanton Bern? Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr will für die SP in den Regierungsrat. Foto: Marcel Bieri

Die SP ändert die Strategie: Sie will bei den kantonalen Wahlen am 27. März 2022 den Bieler Stadtpräsidenten Erich Fehr ins Rennen um einen Sitz im Regierungsrat schicken, zusätzlich zu den beiden Bisherigen Evi Allemann und Christoph Ammann. Den Jura-Sitz will die Partei nicht mehr angreifen. Hervé Gullotti aus Tramelan zieht sich zurück, obwohl er bis vor wenigen Wochen noch als gesetzt galt. «Mit Erich Fehr haben wir eine einmalige Chance, die rot-grüne Mehrheit zurückzuerobern», sagte Mirjam Veglio, Co-Präsidentin der SP Kanton Bern, an einer Medienkonferenz an Bord des Motorschiffs Berna in Biel. Die offizielle Nominierung soll Ende Mai erfolgen.