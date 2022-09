Fragen an Hans Ulrich Obrist (17) – Kann die Kunst Wunden Heilen? Vor acht Jahren erlebte Südkorea die grösste Katastrophe in der jüngeren Geschichte des Landes. Die Dichterin Kim Hyesoon verwandelte das Trauma in Erkenntnis. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Eine Illustration aus Kim Hyesoons «Autobiography of Death», gezeichnet von ihrer Tochter, der Künstlerin Fi Jae Lee. Bild: Illustration von Fi Jae Lee aus AUTOBIOGRAPHY OF DEATH, © 2016 Fi Jae Lee. Courtesy of New Directions

Am 16. April 2014 machte sich die Sewol, ein Fährschiff, vom südkoreanischen Festland zu der Ferieninsel Jejudo auf. An Bord waren 476 Passagiere, darunter 250 Schülerinnen und Schüler. Zwölf Stunden nach Abfahrt, gegen 9 Uhr am folgenden Morgen, kam der Notruf. Das Schiff war in eine bedrohliche Seitenlage geraten, kurz darauf kippte es und sank. 172 Menschen konnten aus dem eiskalten Wasser des Gelben Meers gerettet werden, 304 Menschen starben.