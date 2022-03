Guten Abend

Der FCZ bekommt in der englischen Woche vielleicht ausgerechnet von Verfolger YB Schützenhilfe. Die Berner verloren am Dienstagabend bei Servette 0:1 und lägen bei einem Zürcher Sieg in Luzern schon 13 Punkte hinter dem Team von André Breitenreiter.

Die Zentralschweizer sind mit dem Trainerwechsel in der Winterpause etwas erstarkt. Die bisherigen beiden Direktduelle in der Meisterschaft verloren sie jedoch beide gegen den FCZ.