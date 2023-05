Pausenfazit: Fiorentina stark, der FCB versucht dagegen zu halten

Viel Ballbesitz, wenig Chancen. So in etwa lässt sich die erste Halbzeit der Fiorentina zusammenfassen. Die Italiener starteten dominant in den Halbfinal, pressten die Basler hoch, hatten phasenweise weit über 60 Prozent Ballbesitz und liessen den FCB so kaum ins Spiel kommen. Die besseren Chancen hatte aber dennoch zunächst der FCB. Augustin traf bereits nach zehn Minuten, sein Treffer wurde aber wegen eines Abseits aberkannt. Wenig später war es Diouf, der den Fiorentina-Keeper zu einer starken Parade zwang. Doch dann war es der ehemalige FCB-Spieler Cabral, der nach einem Eckball zur Führung für die Italiener traf. Danach nahmen die Italiener etwas Tempo raus, der FCB kam dadurch etwas besser in die Partie. Offensiv kam das Team von Heiko Vogel weiter aber wenig zur Geltung. Vor allem Amdouni blieb komplett blass. Doch der FCB hat noch 45 Minuten, um sich eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel zu schaffen.