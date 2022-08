Start in der Promotion League – Kann der FC Breitenrain an seiner Wundersaison anknüpfen? Am Samstag nimmt der Quartierclub die neue Spielzeit in Angriff. Doch die Hürden, die sich für einen Aufstieg in die Challenge League stellen würden, wären womöglich auch heuer zu hoch. Ueli Moser

Ob der FC Breitenrain auch in dieser Saison so oft jubeln kann? Der zurückgetretene Abwehrchef Maximilian Dreier (links) zusammen mit Cristian Miani. Foto: Andreas Blatter

Rein mathematisch ist die Chance, in der kommenden Saison in die Challenge League aufzusteigen, grösser als noch in der vergangenen Spielzeit. Die Promotion League ist zwar um zwei auf nunmehr 18 Teams erhöht worden, davon sind allerdings fünf – eine mehr als bisher – U-21-Equipen, die nicht aufstiegsberechtigt sind. Jede Mannschaft hat 34 Spiele zu bestreiten, also eines weniger als zuletzt mit der fünf Partien umfassenden Zusatzrunde. Wegen der Aufstockung der Super League im kommenden Frühjahr gibt es aber diese Saison zwei statt wie bislang nur einen Direktaufsteiger, zudem kann auch der Drittplatzierte die Promotion via Barrage gegen den Letzten der Challenge League schaffen.