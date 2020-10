Die Sterne der EU – Kann Brüssel überhaupt rechnen? Die EU vereinigt 27 Länder. Auf ihrer Flagge prangen aber nur 12 Sterne. Irgendwann hat man in Brüssel aufgehört zu zählen. Die Ask-Force deckt die Hintergründe auf. askforce@derbund.ch

Wo sind die fehlenden Sterne auf der EU-Fahne, hier jene der EU-Botschaft in Bern, geblieben? Foto: Samuel Schalch

Manche Fragen, die der Ask Force vorgelegt werden, sind auf den ersten Blick fast zu

banal. So diese: «(…) Aber können Sie mir (…) erklären, warum die EU-Fahne einen Kranz

von 12 Sternen hat? Hat man nach dem Beitritt des 12. Mitglieds einfach aufgehört, die

Sterne zu ergänzen? Kann man in Brüssel nur bis 12 zählen, oder bedeuten die 12 Sterne,

dass in der EU nur die 12 grössten Staaten zählen und die anderen nichts zu melden

haben?»

Sehr geehrter Herr M., die Geschichte der EU-Flagge lässt sich auf Wikipedia wunderbar

nachlesen. Natürlich kann man auch «in Brüssel» zählen (Belgien schneidet in den Pisa-

Studien jeweils respektabel ab), und wer in der EU was «zu melden» hat, ist über etliche,

hochkomplizierte Verträge geregelt.

Aber das wissen Sie ja alles.

Ebenso wissen Sie, dass Jesus 12 Jünger hatte, die Astrologie mit 12 Tierkreiszeichen

hantiert, wir 12 Monate kennen und die Zeit von 1 bis 12 Uhr zählen (um 6, was nicht das

Gleiche wie halb 12 ist, kommt die kleine Hex, aber das ist jetzt ein Nebengleis), Sie

wissen weiter, dass Grace Kelly um High Noon Uhr einen Übeltäter erschiesst, dass eine

Zwölfe die Vorgesetzte einer Elfe ist und der notabene fingerlose Zwölffingerdarm seinen

Namen dem Umstand verdankt, dass er ungefähr 30 Zentimeter lang ist, was wiederum

ungefähr 12 Fingerbreiten entspricht.

Natürlich ist Ihnen das alles längst bekannt. Aber nicht wahr, Herr M., Sie wissen mehr.

O ja, Sie sind Teil einer Sterne bannenden Weltverschwörung. Schon mit der ersten Frage

haben Sie sich geoutet: Einst liebäugelten die vereinigten europäischen Staaten ja

durchaus damit, jedem Land seinen Stern zu geben – schliesslich hatten die USA das

vorgemacht, und in den 1950ern waren die in Westeuropa ja wirklich noch hip und great.

Doch eine zwar kleine, aber in internationalen Gremien bestens vernetzte Talschaft hat

alle möglichen Fäden gezogen, Flaschen geöffnet und in der Not sogar Münzen geprägt, um

die Ergänzung zu verhindern. Denn es konnte damals und kann auch heute nur einmal

dreizehn Sterne geben. Sie wissen es, Herr M., und wir jetzt auch: Die Walliser haben ihr

Ziel erreicht und der EU die 12 Sterne zwar nicht «ins Härz», aber doch auf die Fahne

«gmeisslut».