Kandidatur von Mitte-Links – Kampfwahl ums Gemeindepräsidium von Muri in Sicht Forum, SP, Grüne und EVP wollen der FDP das Gemeindepräsidium von Muri nicht kampflos überlassen. Sie stellen eine gemeinsame Kandidatur.

Stellt nach 25 Jahren eine andere Partei als die FDP Muris Gemeindepräsidentin oder Gemeindepräsident? Thomas Hanke gab seinen Rücktritt bekannt. Foto: Franziska Rothenbühler

In Muri bei Bern zeichnet sich eine Kampfwahl ums Gemeindepräsidium ab. Die Ortsparteien von SP, Grünen und EVP sowie das Forum Muri wollen das Amt nicht mehr in stiller Wahl der FDP überlassen, wie sie am Mittwoch mitteilten.

Schliesslich gebe es im Gemeinderat seit den Wahlen 2020 eine Mitte-Links-Mehrheit. «Das ist uns Verpflichtung», erklärte Forum-Präsident Jürg Stettler in der Pressemitteilung. Namen seien aber noch nicht spruchreif.

Der Freisinnige Thomas Hanke hatte in der vergangenen Woche seinen Rücktritt auf Ende März 2023 angekündigt. Die FDP stellt in Muri seit 1996 das Gemeindepräsidium und kündigte in Medienberichten bereits an, das Amt verteidigen zu wollen. Ein internes Nominationsverfahren werde angestossen.

Der Gemeinderat hat die Wahl für das hauptamtliche Gemeindepräsidium auf den 4. Dezember 2022 festgelegt, wie er am Mittwoch mitteilte. Ein zweiter Wahlgang fände am 18. Dezember statt.

SDA/flo

