Podcast «Politbüro» Ein harter Tag für Viola Amherd, ein noch härterer für die SVP

Was bedeutet das knappe Ja zu den Kampfjets für Viola Amherd? Was die erneute Schlappe für die SVP? Und wie geht es in der Familienpolitik weiter? Alle offenen Fragen und Antworten in einer Spezialfolge des «Politbüros».