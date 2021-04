Bern steht im Playoff-Viertelfinal – Kampf und Krampf – doch am Ende entscheidet Kunst Davos spielt und schiesst, Bern trifft und siegt. Dank des 3:0-Erfolgs in der Vaillant-Arena qualifiziert sich der SCB fürs Playoff. Nun wartet Titelfavorit Zug. Reto Kirchhofer

Mit vereinten Kräften stoppen die Berner den Davoser Yannick Frehner. Foto: Jürgen Staiger (Keystone)

Selbst wenn der SC Bern in den letzten Jahren häufig erfolgreich war: Einfach gemacht hat er sich das Leben selten. Die Mannschaft erreichte ihr Ziel ab und an über Umwege – aber eben: Sie erreichte es, weil im wichtigen Moment Bereitschaft und Leistung stimmten.

Dass die Equipe am Freitag die erste Gelegenheit zum Einzug ins Playoff nicht genutzt hatte, passte deshalb ins Narrativ. Ebenso, dass sie am Sonntag die entscheidende Partie gegen Davos zu ihren Gunsten entschied.

Gross war der Jubel auf der Berner Bank, als Jesper Olofsson in der Schlussminute das 3:0 markierte. Der SCB steht im Viertelfinal, das Minimalziel ist erreicht.

In einer K.-o.-Partie zählt einzig und allein das Resultat. Dennoch soll nicht verschwiegen werden, wie glückhaft der Sieg der Berner zustande kam. Sie waren physisch präsent, robust. Spielen aber tat im Startdrittel nur der HCD. Doch er skorte nicht. Bern hatte Mühe mit und ohne Scheibe. Die Davoser kamen mit Leichtigkeit durch die neutrale Zone. Kurz: Das Beste aus Berner Optik war nach 20 Minuten das torlose Resultat, der Beste war mit Abstand Tomi Karhunen.

Praplan trifft aus der Luft

Nach der Pause ging es im ähnlichen Stil weiter. Der SCB hatte mittlerweile minimalen Zugriff auf die Partie, er musste sich aber weiterhin optisch dominieren lassen. Das Geschehen spielte sich selbst dann in der Berner Zone ab, als Davos-Verteidiger Tony Sund auf der Strafbank sass.

Die Aktion des Abends aber gehörte einem SCB-Spieler: Vincent Praplan verarbeitete nach einem Abpraller von Sandro Aeschlimann den springenden Puck in der Luft und traf zum 1:0 – wobei der Begriff «verarbeiten» dem künstlerischen Gehalt dieses Treffers nicht gerecht wird.

Nach diesem Tor übernahm bernerseits wieder Karhunen die Hauptrolle. Er parierte den Penalty von Aaron Palushaj, wehrte weiterhin Schüsse im Minutentakt ab, wobei bei weitem nicht alle aus gefährlicher Position abgegeben wurden.

Je länger die Partie dauerte, desto stärker wich bei den Davosern die Zuversicht der Verzweiflung. Bei einem der seltenen Berner Vorstösse war wieder Praplan nach einem Schuss Inti Pestonis zur Stelle. Dieser Verlauf war für das Heimteam nicht mehr zu verkraften.

Dass die Praplan-Linie für zwei Tore verantwortlich zeichnete, war kein Zufall. Sie verstand es als einzige Formation, in diesem Pre-Playoff regelmässig etwas zu kreieren. Sehr enttäuschend war über alle drei Partien die Leistung des Ausländersturms Jeffrey-Conacher-Olofsson. Was am Sonntag (einmal mehr) passte, waren Einsatz und Wille, Schüsse zu blocken.

Die Hürde könnte kaum höher sein

Diese Tugenden alleine werden am Dienstag nicht mehr genügen. Im Viertelfinal wartet auf den Titelverteidiger – das ist der SCB nach der abgebrochenen letzten Saison ja noch immer – das stärkste Team der letzten Monate: Zug. Die Zentralschweizer stellten in der Qualifikation den Punkterekord auf (119) und zeigten kaum Schwächen. Ligatopskorer Jan Kovar war der beste Spieler auf Schweizer Eis. Die Qualitäten von Torhüter Leonardo Genoni sind hinlänglich bekannt. Und mit Justin Abdelkader hat das Team von Trainer Dan Tangnes auch den Typ «Playoff-Sauhund» auf Abruf.

Allein, der Druck für die Zuger, den zweiten Titel nach 1998 zu holen, ist gross. Dass Führungsspieler wie Captain Raphael Diaz, Santeri Alatalo und Grégory Hofmann den Club nach dieser Saison verlassen werden, sorgt auch nicht für Entspannung.

Und da wäre noch der Gegner SC Bern. Zuletzt unterlag der EVZ den Bernern zweimal im Titelkampf (2017, 2019). Nur: Dieses Mal sind die Vorzeichen anders, die Zuger in der Serie klarer Favorit.

Das Telegramm Infos einblenden Davos – Bern 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Tore: 24. Praplan (Bader) 0:1. 51. Praplan (Pestoni, Scherwey) 0:2. 60. (59:03) Olofsson (Conacher, Untersander/ins leere Tor) 0:3. Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Davos, 5-mal 2 Minuten gegen Bern. Bemerkungen: Davos ohne Marc Wieser, Dino Wieser, Du Bois, Kienzle, Paschoud (verletzt), Ullström, Holdener (überzählig). – Bern ohne Sciaroni, Blum, Rüfenacht (verletzt), Jeremi Gerber, Burren (überzählig). – 4. Pfostenschuss Nussbaumer (Davos). – 33. Karhunen (Bern) hält Penalty von Palushaj. – 57:10 Time-out Davos, danach bis 59:03 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

