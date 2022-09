Sie wollen das neue Könizer Gesicht werden: Christian Burren (SVP) und Tanja Bauer (SP). Foto: Beat Mathys

Mit knapp 43’000 Einwohnerinnen und Einwohnern wäre Köniz eine Stadt und fast so gross wie Thun. Und doch ist die Gemeinde keine Stadt im eigentlichen Sinn, obwohl der grösste Teil ihrer Bevölkerung in den urbanen Gebieten wohnt: etwa im Liebefeld und in Wabern, in Köniz oder in den Neubausiedlungen von Schliern und im Ried bei Niederwangen.