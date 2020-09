Stadtimmobilien – Kampf den Ölheizungen In städtischen Gebäuden geht nach wie vor viel Energie verloren. Die Stadt Bern möchte das ändern. Bernhard Ott

Der Gewerbepark Felsenau (links) und die Technische Fachschule (rechts) werden seit letztem Jahr zu hundert Prozent erneuerbar beheizt. Foto: Andreas Blatter

Der Blick in die Heizzentrale Felsenau in Bern ist nicht gerade berauschend. «Ökologische Fortschritte sind nun mal nicht spektakulär», sagt Gemeinderat Michael Aebersold (SP) mit schon fast entschuldigendem Unterton. Im vergangenen Jahr wurde anstelle der klimaschädigenden Gas-/Ölheizung eine umweltfreundliche Holzpelletsheizung installiert. Seither profitieren auf dem Areal des Gewerbeparks und der Wohnbaugenossenschaft Via Felsenau rund 70 Mietparteien in 20 Gebäuden von einer energieeffizienten Wärmeerzeugung.