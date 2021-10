Ausgehtipp – Kami Katze zeigt Krallen Renate Wünsch, Theaterfrau aller Disziplinen und DJ, lädt zum One-Woman-Katzentheater. Michael Feller

Katzen würden ins Tojo laufen? Renate Wünsch. Foto: pd/Yoshiko Kusano

Seit Renate Wünsch Ende der 90er-Jahre im Tojo-Theater ihre Platten aufgelegt hat, ist «Kami Katze» ihr DJ-Name. Jetzt zeigt sie an selbiger Stätte eine One-Woman-Show, die von diesem Etikett ausgeht: «Die Kami Katzen» handelt von zwei Katzen – DeeDee Jane und Divine Cate –, die sich wegen unterschiedlichen Politik- und Musikgeschmacks in die Felle geraten. Dabei hantiert Wünsch an drei Plattentellern und spielt die coolsten Katzen-Hits der Musikgeschichte. Tom Kummer hat den Text zu diesem wilden Bühnenmix beigetragen. (klb)

Michael Feller

