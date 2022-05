Wegen Unruhen und Fremdschläfern – Kameras sollen Rückkehrzentren sicherer machen Der Kanton Bern will die Asylunterkünfte in Gampelen und Aarwangen mit Videoüberwachung ausstatten. Die Flüchtlingshilfe übt Kritik. Michael Bucher

Im Rückkehrzentrum Eschenhof in Gampelen leben Geflüchtete mit negativem Asylentscheid. Foto: Raphael Moser

In zwei von fünf Rückkehrzentren für abgewiesene Asylbewerber will die Sicherheitsdirektion des Kantons Bern Überwachungskameras installieren. Dies geht aus einer Publikation im Amtsblatt hervor. Es handelt sich dabei um die von der ORS Service AG betriebenen Unterkünfte in Gampelen und Aarwangen. Die Anschaffung kostet rund 100’000 Franken.