Leichtathletik-Europameisterschaft – Kambundji fehlen 5 Tausendstel zu Gold Mujinga Kambundji wird den Erwartungen gerecht und läuft in München über 100 m auf Rang 2. Sie verfehlt Gold im Foto-Finish nur ganz knapp. Monica Schneider

Mujinga Kambundji zeigt über 100 m einmal mehr eine sehr starke Leistung. Foto: Alexander Hassenstein (Getty Images)

Mujinga Kambundji hat ihre Medaillensammlung erweitert. Vom 100-m-Lauf an der Europameisterschaft in München kommt Silber dazu.

Die 30-jährige Bernerin lief in 10,99 Sekunden auf den zweiten Platz. Zu Gold fehlten ihr nur fünf Tausendstel. Den EM-Titel gewann die Einheimische Gina Lückenkemper. Bronze ging an die Britin Daryll Neita in 11,00 Sekunden.

Mujinga Kambdunji muss sich an der EM über 100 m nur knapp geschlagen geben. Video: SRF

Für Kambundji ist es das zweite Edelmetall an Europameisterschaften unter freiem Himmel. 2016 in Amsterdam gewann sie über die 100 m Bronze.

Jacobs gewinnt bei den Männern

Der italienische Olympiasieger Marcell Jacobs ist auch der schnellste Mann Europas. Der 27-Jährige gewann über 100 Meter in 9,95 Sekunden. Der Brite Zharnel Hughes war als Zweiter vier Hundertstel langsamer. Bronze ging an seinen Landsmann Jeremiah Azu in 10,13 Sekunden.

Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.