Coup über 200 Meter – Kambundji triumphiert und wird erstmals Europameisterin Die 30-jährige Bernerin bezwingt im Münchner Olympiastadion auch Titelverteidigerin Dina Asher-Smith und holt Gold. Es ist die fünfte Schweizer Medaille. Monica Schneider aus München

Pure Freude nach dem Rennen: Mujinga Kambundji kann es kaum fassen. Foto: AFP

Und dann hat alles so leicht ausgesehen: Mujinga Kambundji startete furios, flog schon durch die Kurve und dann einfach weiter und allen davon. Auch der britischen Titelverteidigerin Dina Asher-Smith. In 22,32 Sekunden über 200 m rauschte die 30-jährige Bernerin über die Ziellinie und ihrem ersten EM-Titel entgegen, distanzierte ihre grösste Konkurrentin um 11 Hundertstel.

Der Blick danach war ein ganz anderer als noch am Dienstag nach dem Rennen über 100 m. Einer der Gewissheit erst, dann einer der Freude, schliesslich des Jubels. Erst Hallen-Weltmeisterin, dann die Schweizer Rekorde, WM-Fünfte, jetzt Europameisterin. Kambundji gewann ihre fünfte internationale Medaille, und es war gleichzeitig die fünfte Medaille für die Schweiz in diesem so stimmungsvollen Olympiastadion in München. Und das Protokoll an diesem Abend sah nicht nur Ehrenrunde, Medientermine und Dopingkontrolle vor, kaum von der Bahn wurde Kambundji von Sportministerin Viola Amherd empfangen.

Die Schweizerin hatte lange gar nicht gewusst, ob Asher-Smith im Olympiastadion zu ihrer grössten Gegnerin werden würde. Die Britin hatte sich am vorletzten Tag der WM in Eugene bei ihrem Staffeleinsatz am hinteren Oberschenkelmuskel verletzt – und danach geschwiegen. Sie sagte ihre Starts an den gleich darauf folgenden Commonwealth Games ab. Als sie dann am Dienstag über 100 m bald wieder stoppte, begann das Werweissen erneut.

Gemeinsam gegen den Rest der Welt

Die beiden sind immer wieder aufeinander getroffen – zuletzt in den WM-Finals über 200 m und 100 m waren Asher-Smith und Kambundji die einzigen Europäerinnen. Die Britin war auf der kürzeren Distanz in 10,83 und einem Landesrekord hinter dem jamaikanischen Super-Trio Vierte und die Bernerin in 10,91 Fünfte geworden.

Dass Kambundji einst in den Bereich von Asher-Smith vordringen könnte, war lange nicht absehbar gewesen. Die äusserst talentierte 200-m-Weltmeisterin von 2019 war noch nicht einmal 20 Jahre alt, als sie 2015 in 10,99 zum ersten Mal unter der magischen 11-Sekunden-Marke blieb, die sie fortan als Weltklassesprinterin adeln sollte. Die Schweizer schaffte diesen Sprung erst mit 26 – 2018 in Zofingen, als sie den nationalen Rekord auf 10,95 verbesserte.

Dass die EM für Kambundji nach diesem Coup nun bereits zu Ende ist, ist eine höchst unerfreuliche Premiere nach Jahren. Zwei Rennen und zwei Medaillen ist zwar die höchstmögliche Quote, angedacht gewesen war das aber einst anders. Doch der Zeitplan in München wollte es, dass der Staffel-Vorlauf über 4x100 m und der Final über 200 m gleichentags stattfinden, also war für Staffel-Coach Adi Rothenbühler klar, dass Kambundji in der Qualifikation mit einer der nächstbesten Sprinterinnen ersetzt wird.

Und jetzt ein unfreiwillig freier Sonntag

Das ist an der WM vor einem Monat noch gut gegangen. Nun ist es misslungen. Nach einem katastrophalen Fehler beim dritten Wechsel schieden Géraldine Frey, Ajla Del Ponte, Salomé Kora und die Novizin auf Elitestufe, Melissa Gutschmidt, aus. Rang 5 in der zweiten Serie, 43,93 Sekunden und Schlussrang 9 waren die harten und enttäuschenden Fakten. Das Verpassen des EM-Finals ist einer der gröberen Rückschläge in der Schweizer Leichtathletik in den letzten Jahren, zumal die Staffel an den letztjährigen Olympischen Spielen in 42,08 Bronze nur knapp verpasste und an der WM 2019 ebenfalls Vierte geworden war.

Mehr noch: Die Sprintstaffel der Frauen ist das Vorzeigeprojekt des Verbandes, das in den vergangenen Jahren massgeblich zu einer breiteren Spitze im Sprintbereich beigetragen hat. Seit 2012 und den Olympischen Spielen in London war die Schweiz immer mit einem Quartett vertreten, seit der WM 2017 in London immer im Final. Doch ohne Leaderin Kambundji und mit nicht ganz fitten Athletinnen wie Del Ponte und Kora war die Herausforderung für den Trainer gross.

Kambundji hat schon über 100 m mit dem Verpassen des EM-Titels um minime fünf Tausendstelsekunden eine Enttäuschung hinnehmen müssen, das Ausscheiden ihrer Kolleginnen im Vorlauf dürfte sie aber ebenso schmerzen. Einzig 2016 war sie nicht Teil des Quartetts gewesen, weil sie sich mit dem damaligen Trainer Laurent Meuwly überworfen hatte. Ansonsten gehörte der Staffelfinal zum Abschlussritual internationaler Meisterschaften. Jetzt ist daraus ein unfreiwillig freier Sonntag geworden.

Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

