Umbau in der Berner Altstadt – Kaiserhaus bleibt bis 2024 eine Baustelle Die Nationalbank hat ihre Pläne geändert: Sie will die Liegenschaft an der Berner Marktgasse nun tiefgreifend sanieren und umgestalten – das dauert noch vier Jahre. Adrian Hopf-Sulc

Die Nationalbank verspricht fürs neue Kaiserhaus «innovative Gastronomie» und «ausgesuchte Manufakturen und Geschäfte». Foto: Adrian Moser

Verrammelte Schaufenster an bester Lage: Das Kaiserhaus an der Berner Marktgasse präsentiert sich schon seit längerer Zeit in diesem Zustand – und auch die nächsten vier Jahre wird das so bleiben. Der Gebäudekomplex, der aus sechs Altstadthäusern besteht, wird derzeit saniert. Seine Besitzerin, die Schweizerische Nationalbank (SNB), wollte die Arbeiten eigentlich bis 2022 abschliessen. Nun wird es 2024, wie dem jüngsten Jahresbericht der Nationalbank zu entnehmen ist.