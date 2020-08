Gefällte Bäume lösen Unmut aus – Kahlschlag im Berner Federweg-Pärkli Für eine verlängerte Buslinie im Berner Quartier Holligen müssen Bäume weichen. Die Massnahme erhitzt allerdings die Gemüter der Anwohnerinnen und Anwohner. Selina Grossrieder

14 Bäume sollen für die Verlängerung der Buslinie 12 zum Warmbachareal gefällt werden. Foto: Franziska Rothenbühler

In dicht verbauten Gebieten wie Städten können Bäume die Hitzeeffekte des Klimawandels lindern. Abgeholzte Bäume wiederum können Gemüter in der Bevölkerung erhitzen. Weil die Stadt Bern in Holligen sieben Bäume fällte, kam es auch in dieser Woche zu emotionalen Reaktionen.