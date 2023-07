Wo sind die Bäume hin? – Kahle Uferböschung bei Eichholz und Dählhölzli Nach der Sanierung des Aareufers wird es noch einige Jahre dauern, bis man in Bern und Köniz wieder vollständig im Schatten spazieren kann. Damaris Hohler

Hecken, Baumstumpfe und neu gepflanzte Bäumchen: Die Gewächse an der Uferböschung sind kaum mehr höher als 80 Zentimeter. Foto: Franziska Rothenbühler

Wer in dieser Saison bereits beim Campingplatz Eichholz oder beim Tierpark Dählhölzli baden war, wird sie besonders vermisst haben: die mächtigen Eichen, Pappeln und Erlen, die zuvor so schön Schatten gespendet haben. Die Bäume am Aareuferweg wurden im vergangenen Oktober gefällt, da das Ufer in diesem Abschnitt saniert wurde, wie das Tiefbauamt des Kantons auf Anfrage sagt.

75 neue Bäume wurden bereits gepflanzt – bis sie so stattlich werden wie die vorherigen, wird es aber noch einige Jahre dauern. Foto: Franziska Rothenbühler

Zu Frühlingsbeginn wurde jedoch für Ersatz gesorgt: «Wir haben im März ein umfassendes Potpourri an einheimischen Bäumen angepflanzt», sagt Adrian Fahrni, Projektleiter Wasserbau vom Kanton Bern. 75 neue Bäume aus einheimischen Baumschulen wurden an der Uferböschung gepflanzt: Erlen, Eichen, Silberweiden, Ulmen. Abgesehen von drei grösseren Bäumen sind diese allerdings erst 70 bis 80 Zentimeter hoch. Bis diese als Bäume erkenntlich sind, wird es noch einige Jahre dauern, gemäss Adrian Fahrni wohl fünf bis zehn Jahre. Bei einigen Baumsorten wie den Eichen dauert es noch länger. Daneben hat der Kanton auch rund 500 Sträucher entlang der Uferböschungen angebracht.

Ufererosion verhindern

Das Ufer musste saniert werden, da es Gefahr lief, vom Fluss abgetragen zu werden. Die Arbeiten begannen vergangenen September und dauerten bis April. Zuvor waren das Ufer sowie der Uferweg und die Werkleitungen durch Betonverbauungen geschützt. Insbesondere die Trink- und Abwasserleitungen, die entlang des Ufers verlegt sind, sollten dadurch vor Erosion bewahrt werden. Die alten Betonplatten hatten allerdings ihre Nutzungsdauer erreicht: Sie wurden von der Aare unterspült und waren teilweise zerbrochen. Um das Ufer zu schützen, wurden die alten Betonverbauungen entfernt und eine neue Uferböschung mit Natursteinen errichtet. Die Flussausstiege für Schwimmende wurden ebenfalls angepasst: Neu gibt es zwar weniger Ausstiege, diese sind aber breiter angelegt und dienen dadurch auch als Sitzgelegenheiten.

Von Oktober bis April wurden die Uferböschungen bei Dählhölzli und Eichholz saniert. Foto: Beat Mathys

Im gleichen Zuge haben die Gemeinden Bern und Köniz die Uferwege verbreitert. So können sich Joggerinnen, Hundehalter und Badende auf der Berner Seite nun an einem ein Meter breiteren Uferweg beim Dählhölzli erfreuen. Der Weg war zuvor im Schnitt nur zwei Meter breit gewesen, wodurch es auf der beliebten Spazierroute gerade bei schönem Wetter oftmals eng wurde. Auch für Unterhaltsfahrzeuge ist der Zugang dadurch sichergestellt. Auf Könizer Seite wurde der Weg beim Eichholz auf Höhe des Pro-Natura-Zentrums ebenfalls verbreitert, um die Situation für den Fuss- und Veloverkehr zu verbessern.

