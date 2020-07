Berner Gastrokrise – «Kaffee Montag» und Restaurant Rathaus scheitern an Corona Die Coronapandemie setzt der Gastrobranche zu: Zwei Berner Lokale schliessen für immer. Es dürften nicht die letzten sein, wie Berns Gastro-Präsident befürchtet. Markus Dütschler

Das Restaurant Rathaus liegt direkt gegenüber dem Berner Rathaus. Deshalb gingen auch Ratsmitglieder dort ein und aus, hier vor der Abstimmung über das Tram nach Ostermundigen. Jetzt verkauft Rathaus-Wirt Hasan Kurt sein Lokal. Foto: Franziska Rothenbühler

Das kulinarische Pendant zum Berner Rathaus kommt nie mehr aus dem Lockdown heraus. Als am 11. Mai Berns Beizen wieder öffnen durften, blieb das Restaurant Rathaus geschlossen. Laut einem Bericht des Lokalfernsehens Telebärn wird der jetzige Wirt Hasan Kurt seinen Betrieb nicht mehr öffnen. Gegenüber dem Sender sagte Kurt, es sei wie mit der Krankheit Covid-19 und einer Vorerkrankung: Dann wirke sich diese oft fatal aus. Der erfahrene Beizer sagte, sein Betrieb habe schon vor dem Lockdown um seine Existenz kämpfen müssen. Nun sucht er einen Nachmieter.

Laut einem Branchenexperten sind Gastrobetriebe derzeit günstig zu haben, doch müssten auch sie mit Schwierigkeiten rechnen. Tobias Burkhalter, Präsident von Gastro Stadt Bern, sagte gegenüber Telebärn, er befürchte, dass es im September und Oktober zu weiteren Schliessungen kommen werde.

Kleines Café gibt auf

Ebenfalls an Corona gescheitert ist das «Kaffee Montag» an der Gerechtigkeitsgasse 27. Die Leiterin Barbara Jenzer gibt in der TV-Sendung ebenfalls die Pandemie als Grund für den Entschluss an, den Betrieb aufzugeben. Für ein kleines Café sei es schwierig, mit den geltenden Abstandsregeln noch rentabel zu sein. Stammkunden hatten ihre Sympathie mit dem Betrieb nicht nur in Worten ausgedrückt, sondern auch ins Portemonnaie gegriffen. Immerhin 12000 Franken kamen bei einem Crowdfunding im April zusammen. In einer Branche, in der Personalkosten jedoch einen grossen Teil ausmachen, hat dieser Zustupf offensichtlich nicht gereicht.