«Begrenzungsinitiative» der SVP – Kämpft die Operation Libero zum letzten Mal gegen den Lieblingsfeind? Die schlauen jungen Menschen von Operation Libero wollen die Vormacht der SVP endgültig brechen. Und dann? Philipp Loser (Das Magazin)

«Sollen wir mit Handgranaten werfen?» Laura Zimmermann und Stefan Manser-Egli, Co-Präsidentin und Co-Präsident von Operation Libero, mit dem langjährigen Kommunikationschef Silvan Gisler vor der Geschäftsstelle im Zürcher Kreis 5. Foto: Philip Frowein

Szene 1: «Das muss alles viel dramatischer sein»

Eine kleine Bar irgendwo in dieser Stadt, die manchmal so tut, als wäre sie wahnsinnig aufregend.

«Sollen wir gleich mit Handgranaten werfen?»

Es spricht David Schärer, Gründer der Werbeagentur Rod in Zürich. «A bigger bang for the buck», heisst der Slogan der Agentur, bei der auch die beiden anderen arbeiten, die am Bistrotischchen vor der Bar sitzen, Laura Zimmermann und Marco Meroni. Den drei Menschen sieht man den Job in der Werbung an: Die Schuhe sind rahmengenäht, die Hosen einen Tick zu auffällig, lässiges Selbstbewusstsein.

«Nicht nötig, mit der Brechstange einzufahren. Zuerst müssen wir uns auf das Playbook der SVP konzentrieren. Da fahren die von SRF natürlich voll drauf ab.»

Das war Laura Zimmermann. Am Freitag, es ist Ende August, wird sie einen Auftritt in der «Arena» zur «Begrenzungsinitiative» haben, nicht als Mitarbeiterin der Agentur Rod, sondern als Co-Präsidentin von Operation Libero. Zweite Reihe, gleich hinter SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher.

Es wird nicht Zimmermanns erster Auftritt in der «Arena» sein. Sie ist, obwohl noch keine dreissig, exakt das, was die Politikjournalisten früher «Arena-tauglich» nannten: rhetorisch geschickt, schnell, schlau, witzig.

«Alle zwei Jahre kommen Sie, Frau Martullo, und wollen ins Gefängnis einbrechen!» Aus einem Brainstorming bei Operation Libero

Und gut vorbereitet. Vor jedem Auftritt in der «Arena» trifft sie sich mit Schärer und Meroni, so wie jetzt in der Zürcher Bar. Die drei suchen das entscheidende Wortspiel, den perfekten Claim. «Soundbites, die bleiben», sagt Meroni, Mitglied der Geschäftsleitung von Rod und ehemaliger Mediensprecher von SRF. Er und David Schärer, der Rod-Chef, sind Freunde von Zimmermann und Sympathisanten von Operation Libero. Schärer war selber lange im Vorstand.

«Das muss alles viel dramatischer sein. Du musst sagen: Da sterben Menschen!» Meroni ist der Wildeste der drei, er fabuliert im Zeug herum, erzählt vom Trickfilm, den er mit seiner Tochter gesehen hat und der ihm zufolge recht gut zur Initiative passt, und sagt dann, wie aus dem Nichts: «Diese ewige Schlussmacherei mit der EU ist nur noch anstrengend! Alle zwei Jahre kommen Sie, Frau Martullo, und wollen ins Gefängnis einbrechen!»

«Rückschrittsobsession!», wirft Schärer ein. «Zurück in die Hodler-Bilder!», gibt Meroni zurück. «Sie verkaufen dem Volk eine todkranke Katze im Sack, Frau Martullo!» Und Zimmermann sagt: «Ich rede erst wieder mit Ihnen, wenn Sie Ihre Zweitwohnung abgeben!»

Die drei müssen lachen. Das waren jetzt Handgranaten, voll auf die Frau geworfen. Zimmermann will eigentlich etwas anderes. Unaufgeregter soll es sein, souveräner. Nicht versöhnlich, das nicht, aber weniger krawallig.

«Ich will von der Freiheit reden, von den Errungenschaften der Personenfreizügigkeit. Ich will über ein Europa reden, das eine Realität ist. Eine Realität, die man verbessern soll, nicht verschlechtern.»

Die Gruppierung ist bisweilen dandymässig, hipsterig und angestrengt urban. Aber sie hat dem finsteren Drachen SVP seinen Schrecken genommen.

Eine Karaffe Weisswein wird serviert, und David Schärer sagt: «Sollen wir noch ein paar Sätze zum Risiko der Initiative formulieren?»

Die Szene in der Bar steht für alles, was man an der Operation Libero schwierig finden kann: das dandymässig Intellektuelle, das luxuriös Hipsterige, das etwas angestrengt Urbane. So schlau und schnell, dass man es leicht als Arroganz deuten kann.

Die Szene steht aber auch für das, was die Operation Libero in den vergangenen Jahren erreicht hat. Als die Operation nach der Annahme der «Masseneinwanderungsinitiative» im Jahr 2014 gegründet wurde, da war die SVP ein finsterer Drache, vor dem alle zitterten. Die Volkspartei auf der Höhe ihrer Macht und Kraft. Sie war es, die bestimmte, wie man über gewisse Dinge redete. Sie war es, die aus «Europa» ein Schimpfwort machte und eine sachliche Auseinandersetzung über Brüssel verunmöglichte.

Dann kam Operation Libero. Die jungen Städterinnen und Städter brachten eine neue Farbe in die Schweizer Politik, einen neuen Ton, eine neue Sprache. Damit war die Organisation überaus erfolgreich.

Vielleicht zu erfolgreich?

Szene 2: Crazy in love

Als alles vorbei ist, wird sie nach ihrem Mantel gefragt. Den hat sie doch extra ausgewählt, oder? Sie antwortet so ernsthaft, wie sie auf alle Fragen antwortet: «Ich habe diesen Mantel schon länger, ich habe ihn mal in London gekauft. Am Abstimmungsmorgen sah ich ihn in meiner Garderobe und dachte: Jetzt ziehe ich mal den an.»

Flavia Kleiners Mantel war pinkfarben und zentraler Bestandteil einer ikonischen Aufnahme, entstanden am 28. Februar 2016, dem Tag der Abstimmung über die «Durchsetzungsinitiative» der SVP. Auf dem Bild sind viele glückliche Menschen zu sehen, sie lachen und halten Schilder in die Höhe, aber sie sind nur Staffage. Es geht auf diesem Bild nur um die Person in der Mitte: Flavia Kleiner in ihrem pinkfarbenen Mantel, die Hand zur Faust geballt.

Flavia Kleiner, die Mitgründerin und Co-Präsidentin von Operation Libero, ist in diesem Moment die mächtigste Frau der Schweiz. Eine Figur wie aus dem Märchen. Eine Ritterin in pinkfarbener Rüstung, herabgestiegen von einem fernen Berg, um den bösen Drachen zu töten.

Triumph in Pink: Flavia Kleiner, Mitgründerin von Operation Libero am Tag der abgelehnten Durchsetzungsinitiative. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

Niemand hatte es kommen sehen. Zum Zeitpunkt ihres grössten Sieges ist die Operation Libero gerade mal zwei Jahre alt. Gefunden hatten sich die jungen Menschen aus dem studentischen Milieu rund um den aussenpolitischen Thinktank «foraus» im Februar 2014, kurz nach dem grössten Sieg der SVP in diesem Jahrzehnt – dem knappen Ja zur «Masseneinwanderungsinitiative».

Die Entstehungsgeschichte von Operation Libero ist bereits einige Male erzählt worden, auch im «Magazin», und schon diese Ursprungsgeschichte hat die typischen Merkmale eines Märchens. Unschuldige Helden gegen finstere Bösewichte. Nie wieder dürfe die Zivilgesellschaft eine so wichtige Abstimmung verschlafen, sagen sich die jungen Leute, die sich damals in den Bögen des Viadukts in Zürich treffen.

«Aus der anfänglichen Frustration hatte sich eine Euphorie entwickelt. Eine Aufbruchstimmung», beschrieb das «Magazin» später die Gründung. Der Name der Gruppe sollte ihr Programm sein. Zum einen: liberal. Zum anderen: ein klassischer Fussball-Libero, aber einer fürs 21. Jahrhundert. Ein Stratege, der von seiner Position hinter den Reihen den Überblick bewahrt. Immer zur Stelle, wenn es etwas auszuputzen gilt.

Die etablierte Politik hatte schon resigniert

Der Gegner von Operation Libero ist von Beginn an exakt definiert: die SVP und ihre Art, Politik zu machen. Bei den Wahlen im Herbst 2015 erhält die Volkspartei fast 30 Prozent der Stimmen. Grösser war eine Partei im Proporzsystem noch nie.

Die erste Umfrage zur «Durchsetzungsinitiative» (DSI), mit der die Partei einen automatischen Landesverweis für straffällige Ausländer einführen wollte und über die im Februar 2016 abgestimmt wird, zeigt eine Zustimmung von mehr als 60 Prozent. Die etablierte Politik scheint zu diesem Zeitpunkt bereits resigniert zu haben – gegen diese SVP ist nicht zu gewinnen.

Verschiedene Nichtregierungsorganisationen wollen dagegenhalten und starten eine eigene Kampagne. Geleitet wird diese von Flavia Kleiner, und sie macht das so unerschrocken und laut und elegant, dass sie zum Gesicht des Widerstands gegen die SVP wird.

Die eigentlich recht kurze Episode zwischen November und Februar zeigt zwei Dinge: Wie stark die Politik in der Schweiz die Leute manchmal bewegt. Und wie gross der Einfluss der Medien sein kann.

Dass Flavia Kleiner heute als die Bezwingerin der DSI gilt, hat nämlich viel mit diesen zu tun. Hals über Kopf verliebt sich die Deutschschweizer Medienbranche in Kleiner. Ein kurzes Porträt über sie im «Tages-Anzeiger» ist mit «Der Albtraum der SVP» überschrieben. Der Titel wird zum geflügelten Wort. Kein Text über Kleiner kommt ohne die Zuschreibung aus.

Ihr inoffizieller Titel sagt aber mehr über die Medien und ihre Sehnsüchte aus als über Kleiner. Der Schweizer Journalismus arbeitet sich seit dreissig Jahren erfolglos am Phänomen SVP ab. Je grösser und giftiger die Schlagzeilen, desto grösser die Erfolge der Partei. Reziproker Wahnsinn.

Dass Operation Libero von Anfang an mit ähnlichen Mitteln wie die SVP kämpfte, ging in all der Liebe etwas unter.

Flavia Kleiner gibt diesen Journalisten die Hoffnung zurück. Sie ist wie der «gute alte Freisinn» von früher, der von den gleichen Journalisten verklärt und vermisst wird. Nicht links, aber sozial. Wirtschaftsliberal, aber anständig.

2016 ist das grosse Jahr der Populisten – der Brexit wird angenommen, Donald Trump gewählt, die AfD ist auf der Überholspur. Und ausgerechnet aus der Schweiz, dem rechten Versuchslabor Europas, kommt eine Frau, die es versteht, die Macht der Rechtskonservativen zu brechen. Dass Kleiner und die Operation Libero dabei von Beginn an mit ähnlichen Mitteln wie die SVP kämpfen, mit Zuspitzungen, Übertreibungen und knalligen Sprüchen, das geht in all der Liebe etwas unter.

Genauso wie die Tatsache, dass Operation Libero zwar einen wichtigen Anteil am Erfolg gegen die SVP und ihre Initiative hatte – dass aber andere Faktoren mindestens so entscheidend für das letztlich deutliche Nein gegen die «Durchsetzungsinitiative» waren.

Der «dringende Aufruf» beispielsweise, lanciert unter anderen vom ehemaligen Fernsehdirektor Peter Studer, der bis zur Abstimmung mehr als eine Million Franken aus der Bevölkerung sammelte. Oder der damalige FDP-Präsident Philipp Müller, der seine Basis von einem Nein überzeugen konnte (die gleiche Basis hatte bei der «Masseneinwanderungsinitiative» noch Ja gesagt).

In der Rückbetrachtung spielen diese Faktoren kaum mehr eine Rolle, in der Rückbetrachtung sind die Kämpfe um die DSI auf eine einfache und zauberhafte Geschichte eingedampft. Junge Studentin tritt gegen SVP an. Junge Studentin gewinnt.

Mit dem Sieg bei der DSI findet die Operation Libero zu jenem Geschäftsmodell, das sie bis heute pflegt: Sie ist die Verteidigerin gegen jegliches öffnungsfeindliche Ansinnen der SVP. Sie verteidigt so erfolgreich, dass alles möglich scheint, the sky is the limit. Als Flavia Kleiner nach dem Abstimmungssieg in einem Interview gefragt wird, ob sie dereinst einmal im Bundesrat landen werde, antwortet sie: «Heute ist heute, und morgen ist morgen.»

«Die SVP will uns unsere Freiheit wegnehmen»: Laura Zimmermann (28) mag es direkter als ihre prominente Vorgängerin Flavia Kleiner. Foto: Philip Frowein

Szene 3: Variante A, Variante B, Variante C

Vier Jahre später, Januar 2020, im Hauptquartier der Werbeagentur Rod beim Bahnhof Enge in Zürich. Laura Zimmermann sitzt im Empfangsraum, abenteuerliche Hochsitze, mittelmässig bestückte Bar, und denkt über das Ende der Operation Libero nach.

Als die Bewegung 2016 ihren grossen Erfolg errang, studierte Zimmermann noch in Paris. Kurz danach kehrte sie in die Schweiz zurück und wurde zur Co-Präsidentin gewählt. Sie unterscheidet sich stark von ihrer Mitpräsidentin Flavia Kleiner; redet direkter, schneller, ist näher bei den Dingen. Sie mag es, wenn es chlöpft und tätscht.

Das zeigt sich auch in der Aufgabenteilung zwischen den beiden. Während Kleiner sich vermehrt um die grossen Themen kümmert – den weltweit zunehmenden Rechtspopulismus etwa –, ist Zimmermann fürs inländische Tagesgeschäft zuständig. Je länger die gemeinsame Präsidentschaft dauert, desto sichtbarer wird Zimmermann – und desto entrückter Kleiner.

Es waren vier erfolgreiche Jahre für die Operation Libero. Die Gruppe kämpfte für die erleichterte Einbürgerung, gegen No Billag, gegen die «Selbstbestimmungsinitiative» der SVP. Immer siegreich. Dennoch waren es keine einfachen Jahre. Es gab Kritik von links, weil bekannt wurde, dass die Operation Libero ganz zu Beginn einmal fünftausend Franken von Economiesuisse angenommen hatte. Und es gab Kritik von rechts, die der Operation Libero unterstellte, von George Soros finanziert zu werden (Weltverschwörung ahoi).

«Der Operation fehlt mittlerweile der Punch», sagt der Politologe Michael Hermann. Vielleicht haben sich ihre Methoden abgenützt.»

Aber das waren Nebenschauplätze. Dass die Gruppe nicht nur einfache Zeiten erlebt hat, lag in erster Linie an der SVP. Wer seine Existenzberechtigung im Kampf gegen einen übermächtigen Feind gefunden hat, der ist auf diesen Feind angewiesen. Sonst geht er selbst unter. Und die SVP ist im Moment nicht stark, im Gegenteil. Bei den Wahlen 2019 ging es rückwärts, mit ihren Initiativen bleibt sie chancenlos. «Es sind interessante Zeiten», sagt Zimmermann. «Für jede Bewegung gibt es Zyklen. Vielleicht kommt unserer eben an sein Ende.»

Der Politologe Michael Hermann kennt Operation Libero gut. Flavia Kleiner hat in seinem Büro ihre Masterarbeit fertiggestellt, und auch politisch sind Hermann und die «Liberos» nicht weit voneinander entfernt. «Der Operation fehlt mittlerweile der Punch», sagt Hermann, «vielleicht haben sich ihre Methoden abgenützt, vielleicht hat sich aber tatsächlich auch etwas bewegt.»

Denn das sei die grosse Leistung der Operation Libero: dass sie den Funken gezündet hat – seht her, man kann etwas gegen die SVP erreichen, man muss sich nur trauen. Die anderen Parteien seien durch die Bewegung geweckt worden – und so wurde diese zu einem Akteur unter vielen.

Aussergewöhnliche Zeiten und aussergewöhnliche Erfolge, dies sei ein Setting, das sich nur schwer konservieren lasse. Wenn sich Operation Libero jetzt nicht neu erfinde, sagt Michael Hermann, dann sei die Luft draussen. Operation beendet.

Das Gespräch mit Hermann findet Anfang 2020 statt, noch unter dem Eindruck der eidgenössischen Wahlen vom Herbst davor. Da unterstützte Operation Libero fast vierzig Kandidatinnen und Kandidaten aus verschiedenen Parteien – sie nannten das «Wandelwahl» im «Chancenland Schweiz». Es war ein Versuch, die Methoden aus den Abstimmungskämpfen auf Wahlen zu übertragen. Es war ein erster Versuch, der eigenen Bewegung eine neue Richtung zu geben. Es wurde ein grandioser Fehlschlag.

Statt über die Inhalte der unterstützten Kandidaten redete die Öffentlichkeit über ein verunglücktes Grundlagenpapier, zu dem sich diese bekennen mussten. Und statt Auftrieb und Applaus wie 2016 gab es Häme, weil die Organisation ihr Crowdfunding-Ziel um Welten verpasste. «Operation unsichtbar» spottete die WOZ und nannte ihre Wahlkampfmethoden «fragwürdig».

«Wir stehen an einem Moment, an dem wir uns überlegen müssen: Wo wollen wir eigentlich hin?» Laura Zimmermann, Co-Chefin Operation Libero

«Die Wahlen haben wahnsinnig viel Kapital zerstört», sagt Michael Hermann. «Das würden wir heute nicht mehr machen», sagt Laura Zimmermann. Der Herbst 2019 zeigte: Gegen jemanden zu kämpfen, ist einfach. Selber etwas zu schaffen: schwieriger.

In ihrem Urteil sind sich Hermann und Zimmermann einig, es ist ein grundsätzlicher Befund. Zimmermann sagt: «Wir stehen an einem Moment, an dem wir uns überlegen müssen: Wo wollen wir eigentlich hin?»

Die Gruppe will das in einem «Strategieprozess» herausfinden, der parallel zu ihrer Kampagne gegen die «Begrenzungsinitiative» der SVP stattfinden soll.

Und danach? Laura Zimmermann rutscht auf ihrem abenteuerlichen Hochstuhl leicht nach vorne und skizziert, sehr businesslike, die drei Optionen, die zur Diskussion stehen.

– Variante A: Das wars. Mit dem Abstimmungskampf gegen die «Begrenzungsinitiative» endet das Leben der Operation Libero. Besser mit einem Knall abtreten als leise winselnd.

– Variante B: Umbauen, kleiner werden. Nicht mehr gegen Initiativen kämpfen, sondern selber Inhalte auf die Agenda setzen. Inhalte, die den Mitgliedern der Operation Libero tatsächlich am Herzen liegen.

– Variante C: Grösser werden, europäisch werden. Rechtspopulisten gibt es nicht nur in der Schweiz, die gibt es überall. «Dabei könnten wir auf das riesige Netzwerk von Flavia zurückgreifen.»

Das alles, um Variante D zu verhindern: D wie Durchschnitt. Ein saturierter Kampagnen-Thinktank. «Ich will unter keinen Umständen eine staatstragende NGO werden», sagt Zimmermann. «Das ist viel zu langweilig.»

Szene 4: «Ich hau das schnell auf Slack»

Ende Februar, Corona ist noch nicht da, aber Corona wird der Operation Libero nichts anhaben können. Man kann über den Werbegestus der «Liberos» spotten, über die Phrasen, die sie genauso häufig einsetzen wie etablierte Politiker (aber besser), über ihren manchmal etwas pathetischen Grundton.

Aber, und das ist während der Kampagne gegen die «Begrenzungsinitiative» gut zu sehen: Die von der Operation Libero sind Profis. Immer noch nahe am Zeitgeist. Ihre Mitglieder sind agil, schlau und so digital, dass auch eine Pandemie nichts am Funktionieren der Maschine ändern kann. Während sich die restliche Schweiz (die Politik vor allem) nur mühsamst mit der Digitalität anfreundet und das Bundesamt für Gesundheit immer noch mit Faxgeräten hantiert, zucken die Mitglieder der Operation mit den Schultern. Slack, Zoom, Hangouts? Kennen wir längst.

Am Abend des 22. Februar entscheidet das Kampagnenteam, auf welches Motiv man beim Kampf gegen die Initiative setzen will. Das Kernteam sitzt in der Geschäftsstelle der Operation, der Rest schaltet sich per Hangout zu. Zu Beginn ruft der langjährige Kommunikationschef Silvan Gisler noch einmal allen in Erinnerung, worum es eigentlich geht. «Framing Hauptkampagne», steht auf einer Folie.

Erstens: «Am 17. Mai geht es nicht nur um die Personenfreizügigkeit, sondern um unsere Beziehungen zu Europa.»

Zweitens: «Europa = Beziehungen».

Drittens: «In diesem gemeinsamen Europa der Beziehungen (…) dürfen wir Mensch sein. Wir haben uns Freiheiten ermöglicht.»

Man wolle während der Kampagne den Boden für einen «pro-europäischen Diskurs» bereiten, hatte es ein paar Folien weiter vorne geheissen: «Narrativ erweitern, Framing prägen».

Der Jargon beschreibt den Kern progressiver Öffnungspolitik, den Kern des Selbstverständnisses der Operation Libero. Beim Kampf gegen die «Begrenzungsinitiative» ist alles da, was die Operation bisher gemacht hat: In einer Art und Weise über Europa zu sprechen, die sich von dem von der SVP gezeichneten Bild des Molochs abhebt. Europa als etwas Warmes, Schönes, Nettes. Als etwas, das wir gerne haben. Das ist ihre Leistung. Das ist das, was sie abhebt von all den Aussenpolitikern von SP bis FDP, die all die Jahre verschämt herumdrucksten, wenn sie über Europa sprechen sollten.

Dass ausgerechnet diese jungen Menschen das geschafft haben, kommt in der etablierten Politik nicht überall gut an. Wer sich im Bundeshaus bewegt, muss nicht lange suchen, um mit jemandem über die Operation Libero zu schnöden.

Doch das spielt während dieser Hangout-Konferenz keine Rolle, das Bundeshaus ist weit weg. Drei der Vorschläge, die präsentiert werden, wollen die positiven Aspekte der Beziehung der Schweiz zu Europa betonen – warme Töne, echte Menschen –, während der vierte die Folgen einer Trennung zeigt.

Die negative Variante bleibt chancenlos. Keine Chance hat auch die Serie mit den etwas gar kitschigen Paarbildern («Das sieht so schrecklich aus!», ruft Silvan Gisler aus), und für die aufwendigen Ölbilder fehlt das Geld.

Das Team einigt sich auf die grossen Porträts, auf den Slogan «Kein Mensch ist nur ...» und «Hier bin ich Mensch». «Hueregeil» findet das Laura Zimmermann, später werden das nicht mehr alle gleich sehen. Zu brav, zu unaufgeregt, zu wenig krawallig. Die ästhetisch ansprechende Bilderserie als Spiegelbild einer Kampagne, die nicht richtig Fahrt aufnehmen will. Auf beiden Seiten nicht.

Szene 5: Abgang Kleiner

Flavia Kleiner war an der Kampagnensitzung nicht dabei, sie war unabkömmlich, weil sie einen Auftritt mit dem russischen Regierungskritiker Michail Chodorkowski hatte. Kleiner ist eine gefragte Gesprächspartnerin geworden, ein geschätzter Gast auf Podien und Panels.

Als sie im Herbst 2018 an einer Tagung in Amsterdam teilnimmt, kommt der ehemalige US-Präsident Barack Obama vorbei. «Mein Team ist eine Spezialeinheit wie die Navy Seals», sagt Kleiner zu Obama. «Wir verteidigen die Demokratie und den Rechtsstaat, wenn es darauf ankommt.» «20 Minuten» titelt: «Obama hält SVP-Schreck Flavia Kleiner im Arm». Später wird Kleiner als «Leader» in die Stiftung von Obama aufgenommen.

Das Gesicht der Operation Libero reist durch halb Europa, darf im Podcast der Starhistorikerin Anne Applebaum auftreten, wird Mitglied des «European Council on Foreign Relations», eines aussenpolitischen Thinktanks. Das Magazin «Politico» nennt Flavia Kleiner einen populist buster, eine Populisten-Zerstörerin, und der «Guardian» veröffentlicht einen Gastbeitrag von ihr: «Switzerland has been a lab for toxic rightwing politics. We took that on». Die Schweiz war ein Labor für toxische rechte Politik – wir haben das erledigt.

Flavia Kleiner zu Barack Obama: «Mein Team ist eine Spezialeinheit

wie die Navy Seals.»

In der Schweiz hört man nicht mehr so viel von ihr. Bis zum 17. Mai, jenem Tag, an dem eigentlich über die «Begrenzungsinitiative» hätte abgestimmt werden sollen. In der «NZZ am Sonntag» gibt Kleiner ein langes Interview und verkündet nach sechs Jahren an der Spitze ihren Abschied von der Operation Libero.

Ihr Ziel sei erreicht, die Hoheit der SVP über den politischen Diskurs in der Schweiz gebrochen. «Die Partei, die für sich in Anspruch nimmt, als Einzige die Anliegen des Volkes zu vertreten, findet im Volk keine Mehrheit. Das zeigt: Die Nach-Blocher-Ära hat begonnen.»

Die Kollegen von Operation Libero verabschieden Kleiner mit vielen violetten Herzchen auf sozialen Medien. «Wer dich je tanzen sah, weiss, wieso du in dem, was du tust, so gut bist: Voller Energie, Leidenschaft, Mut, Aktivismus und auch ein bisschen Crazyness.»

Doch was heisst das für die Operation Libero? Was heisst das für den Anfang des Jahres begonnen Strategieprozess mit seinen säuberlich festgehaltenen Varianten A, B und C? Und was heisst das für Laura Zimmermann?

Es ist früher Sommer. Im El Lokal an der Sihl sitzen die Leute wieder beim Bier, wie sie früher beim Bier gesessen sind. Fast normal. Die tägliche Politik abseits von Corona, die ist allerdings noch nicht präsent. Es ist der Moment, als man Laura Zimmermann nach ihrer viel bekannteren Co-Präsidentin fragt.

Zimmermann sagt: «Es ist ein wichtiger Schritt, sich von einer Führungsperson zu emanzipieren. Wir müssen als Organisation unabhängig werden von den Leuten an der Spitze.» Mehr sagt sie nicht. Mehr muss sie nicht sagen; Flavia Kleiner ist weit, weit weg.

Wenige Tage zuvor hat Operation Libero ihre Kampagne gegen die «Begrenzungsinitiative» gestartet (die mit den grossen Porträts und dem Slogan «Kein Mensch ist nur …), virtuell, in einem «Second Life»-Raum, jenem Computerspiel, das zu Beginn des Jahrtausends einmal populär war.

Eine komplizierte Veranstaltung war es, verkopft, dazu auch noch technisch anspruchsvoll. Maximal entpersonalisiert. Ein Versuch, sagt Zimmermann und wirkt ein wenig müde. «Wir sind etwas abgekämpft im Moment. Diese Flut von SVP-Initiativen über die Jahre, das ist anstrengend.»

Vielleicht kommt ja bald etwas Neues. Vielleicht muss etwas Neues kommen.

«Anstrengende Flut von SVP-Initiativen»: Abstimmungsplakate in der Geschäftsstelle. Foto: Philip Frowein

Szene 6: «Vergiss dä Fisch!»

«Schlegel! Bei den Bürgerrechten bist du so fortschrittlich. Aber hier? Was ist denn los? Du bist ja nicht einmal verheiratet!» Die Frau wippt vor und zurück, offensichtlich unter Strom. Der zusammengestauchte Mann verwirft die Hände, sagt für einen Moment nichts.

Vorstandssitzung von Operation Libero in der Geschäftsstelle unweit der Zürcher Langstrasse. Auf einem gigantischen Post-it steht: «Grosse Ideen brauchen grosse Post-it». Bürohumor.

Traktandum: Die Haltung von Operation Libero zu verschiedenen Lebensentwürfen, zur Frage, ob die Institution Ehe abgeschafft werden soll. Die Diskussion ist erhitzt. Es treten auf: die Vorstandsmitglieder Aliénor Nina Burghartz (die Frau von vorhin) und Stefan Schlegel (der zusammengestauchte Mann von vorhin), dazu Till Burckhardt, Franziska Barmettler, Laura Zimmermann und ihr frisch gewählter Co-Präsident Stefan Manser-Egli, der im frühen Sommer 2020 die Nachfolge von Flavia Kleiner angetreten hat.

Es ist ein klassischer Operation-Libero-Moment. Die Diskussion ist immer

kurz vor dem Abheben und von jener Grundaggressivität, die früher an der Uni aus einem drögen Seminar ein interessantes gemacht hat.

Burghartz (bestimmt): Ich bezweifle, dass sämtliche Lebensformen gleichberechtigt nebeneinander bestehen können, wenn wir nicht die Ehe als zivilrechtliches Institut abschaffen.

Burckhardt (zögerlich): Wie vermeiden wir dann, dass alle nur noch über diese beiden Absätze im Papier reden? Operation Libero will die Ehe abschaffen, wird es im «Blick» heissen.

Zimmermann (erfreut): Wäre doch geil!

Schlegel (nachdenklich): Warum sollen wir die Institution dem Staat wegnehmen und wieder der Kirche zurückgeben? Das war ein jahrelanger Kampf! Und was ist mit denen, die altmodisch heiraten wollen?

Barmettler (vorsichtig): Ist es nicht einfach nur ein Begriff …?

Burghartz (scharf): Nein! Ehefrauen, die mehr verdienen als ihre Ehemänner, werden noch immer häufig steuertechnisch benachteiligt. Vergiss dä Fisch!

Manser-Egli (beruhigend): Komm, wir schauen die Formulierung noch einmal an …

Es ist ein klassischer Operation-Libero-Moment. Die Diskussion ist ziemlich anspruchsvoll, immer kurz vor dem Abheben und von jener gesunden Grundaggressivität, die früher an der Universität aus einem drögen Seminar ein interessantes gemacht hat. Manchmal.

Am Schluss haben alle irgendwie recht. Die Formulierung wird leicht angepasst. Wenn man möchte, kann man daraus immer noch lesen, dass die Operation Libero die Ehe abschaffen will. Aber für eine Schlagzeile im «Blick» reicht es nicht mehr.

Die Sitzung ist Teil des Strategieprozesses (Variante A, B oder C) und gleichzeitig Resultat: Der Vorstand überarbeitet die alten Grundsatzpapiere, definiert Prioritäten und Nebensächlichkeiten. Je länger der Sommer dauert, desto deutlicher läuft es auf Variante B hinaus.

Die Operation Libero soll weiterleben – aber anders, kleiner, fokussierter. «Wir möchten Agenda-Setter sein, neue Diskurse anstossen, Themen besetzen», sagt Stefan Manser-Egli. Der Nachfolger von Flavia Kleiner ist 27 Jahre alt, hat politische Philosophie und Gender Studies studiert. Dass er den Namen seiner Frau vor den eigenen gestellt hat, führte auf Twitter schon zu mehreren fruchtlosen Debatten.

Schon in seinem ersten Interview als Co-Präsident hatte er angedeutet, in welche Richtung sich die Operation entwickeln soll. «Wir wollen nicht mehr nur der Libero sein, der hinten verteidigt, sondern auch in den Angriff übergehen», sagte er der «Aargauer Zeitung» in perfektem Libero-Sprech. Dass das nicht ganz einfach wird, weiss Manser-Egli selber. In dringlichen Phasen sei die Operation Libero immer gut gewesen, am besten. Diese Dringlichkeit aus sich selber zu schöpfen – das ist nicht ganz einfach.

Szene 7: Fast ein Abstimmungskampf

Manchmal kommt sie ins Bild, nur kurz, sitzend in Reihe zwei. Vorne führt Magdalena Martullo-Blocher das Wort, hinter ihr Laura Zimmermann, sichtlich angespannt. 53 Minuten dauert die «Arena» zur «Begrenzungsinitiative» schon, bis sich Moderator Sandro Brotz nach hinten begibt. Zuerst darf SVP-Nationalrätin Martina Bircher, dann endlich Zimmermann.

Bämmbämmbämm. Als Erstes nimmt sie Birchers Zahlenspielerei auseinander, rechnet vor, dass sich die Nationalrätin um den Faktor 20 verschätzt hat. Dann richtet sie den Blick nach vorne, zu Martullo-Blocher, die sich in ihre Richtung gedreht hat. «Bei dieser Initiative geht es auch um uns Schweizer. Die Personenfreizügigkeit ist ein Recht, das wir auch haben. Doch darüber reden wir viel zu wenig.»

Martullo-Blocher zuckt mit den Schultern, Zimmermann setzt wieder an. «Es geht um unsere Freiheit, die uns die SVP hier wegnehmen will. Die gleiche SVP, die alle zwei Jahre mit dem Versuch kommt, in ein Gefängnis einzubrechen. Warum reden wir nicht darüber? Ich bin nicht bereit, meine freiheitlichen Errungenschaften aufzugeben, nur weil Sie im Zwei-Jahres-Rhythmus ihr einziges Thema bewirtschaften wollen!»

Zwei Minuten Redezeit sind das etwa, Zimmermann nutzt sie auf den Punkt. Tags darauf wird sie twittern: «Eigentlich hab ich gedacht, wir hätten aus der MEI gelernt. Die gestrige ‹Arena› belehrt mich eines Besseren. Das Ding ist noch nicht durch.»

Für einen kurzen Moment ist sie tatsächlich wieder da, die Dringlichkeit. Ahnung eines Abstimmungskampfs. Nach der Veröffentlichung des SVP-Videos, in dem ein Mädchen mit zarter Stimme vor der zugebauten Schweiz warnt, ruft «Nau.ch» bei Laura Zimmermann an. Schlagzeile: «Operation Libero attackiert SVP». Feige, perfide und geschmacklos sei das Video, sagt Zimmermann in dem Artikel.

Wäre es nicht besser, jetzt aufzuhören? «Das hätte seinen Reiz», sagt Laura Zimmermann, «aber es wäre nicht besonders schlau.»

Es ist jetzt ein Abstimmungskampf, so wie ihn die Operation Libero schon immer geführt hat. Die Maschine läuft, die Kampagne ist perfekt orchestriert. Ausser Bundesrätin Karin Keller-Sutter ist niemand so stark als Gegner der SVP-Vorlage wahrzunehmen wie Operation Libero.

Und doch ist es diesmal anders. Die Chancen auf einen Sieg der SVP sind gering, der Druck darum nicht annähernd so gross wie vor vier Jahren. 2016 wurden Leute von der Diskussion um die «Durchsetzungsinitiative» mitgerissen, die sich sonst kaum für Politik interessieren. Das Land in Aufruhr – wegen Politik!

Das machte die Operation Libero überhaupt erst möglich. Über Jahre sei die Energie der «Liberos» abgeleitete Energie der SVP gewesen, so beschreibt es Michael Hermann. Und das ist heute deren grösstes Problem. Es ist ein Energieproblem.

Nach der Abstimmung über die Begrenzungsinitiative will der Vorstand als Erstes auf das Thema Bürgerrecht setzen. «Wer in der Schweiz lebt, muss die Chance erhalten, diese mitzugestalten», heisst es im Grundsatzpapier. Mindest-Wohnsitzfristen abschaffen, erforderliche Aufenthaltsdauer verkürzen, «ius soli» einführen (wer im Land geboren wird, erhält grundsätzlich das Schweizer Bürgerrecht).

Die Gruppe hat viele Ideen. Und will nun den mühseligen Weg durch die Institutionen antreten, um diese umzusetzen. Vorstösse, Petitionen, vielleicht eine Volksinitiative. Könnte länger dauern, könnte anstrengend werden.

«Wir haben jetzt plötzlich etwas zu verlieren», sagt Laura Zimmermann während des letzten von vielen Gesprächen.

Also wäre es doch besser aufzuhören? Mit einem letzten Sieg gegen den Drachen?

«Das hätte seinen Reiz», sagt Zimmermann. «Aber es wäre nicht besonders schlau.» Man habe so viel erreicht, so viel Grundlagen geschaffen, eine Basis gebaut, Strukturen errichtet. Und das aus lauter Eitelkeit einfach aufgeben?

«Nein», sagt Laura Zimmermann, und sie klingt dabei so kämpferisch, als hiesse ihr Gegenüber Martullo-Blocher. «Noch nicht.»